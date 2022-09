La Plataforma por un Transporte Digno retoma las movilizaciones

La Plataforma por un Transporte Público Digno de Ferrol e Comarca no ha cesado en sus críticas al funcionamiento del servicio de autobuses, especialmente el que une Ferrol y A Coruña, en los pocos días del mes de septiembre, con el regreso a las aulas del alumnado universitario y el fin de las vacaciones laborales.



Gente que se queda fuera por la falta de espacio en los autobuses, con la consiguiente espera a la llegada de refuerzos, es una constante en los últimos días, por lo que, pese a haberse puesto en marcha medidas económicas que abaratan los servicios, la Plataforma ha vuelto a la acción. Ayer mismo, tras una reunión el pasado lunes de los representantes de la Plataforma –que agrupa a usuarios particulares, trabajadores, estudiantes, entidades y partidos políticos–, la asociación hacía entrega por registro a los Concellos afectados de un documento, a través del cual solicitan la implicación de los Ayuntamientos de Ferrol, Eume y As Mariñas para exigir a la administración autonómica y al Gobierno central que se ponga fin “á continua discriminación que estamos a sufrir, dotando a nosa comarca do tren de cercanías acorde cos tempos, coa conseguinte modificación do trazado ferroviario e modificando a concesión do transporte por estrada, facendo un estudo real das necesidades da cidadanía, e artellando liñas e autobuses que nos leven aos nosos destinos".

Convocatoria para el 24



Además, han anunciado ya nuevas movilizaciones como las que fueron una constante en el anterior curso en distintos concellos de la comarca. Así, ya convocan para el próximo sábado día 24 de septiembre una movilización que se traduce en una caravana de vehículos por la autopista desde Ferrol hasta Cambre "como protesta por todo o que estamos sufrindo estes días e dende hai casi dous anos coa empesa de Monbus”, explican los organizadores.



La caravana partirá de FIMO, a las once de la mañana, y pretenden dejar en evidencia los trastornos del vehículo particular masivo, frente a un transporte público digno, que es lo que demandan.



El escrito hecho público va dirigido a los Concellos de A Coruña, Betanzos, Miño, Pontedeume, Ares, Mugardos, Fene, Neda, Narón, Ferrol, Valdoviño, San Sadurniño, Cedeira, As Pontes , As Somozas y Moeche y reclama que sus representantes soliciten reunirse con la Consellería de Transportes y con el Ministerio de esta misma cartera.



La plataforma recuerda reclamaciones como el incumplimiento “reiterado” del contrato por parte de la empresa adjudicataria del servicio y califica de “inadmisible” que tengan que producirse situaciones como la de alquileres de estudiantes tanto en A Coruña como en Ferrol, por no disponer de un transporte que se ajuste a sus horarios, pese a que solo existen 50 kilómetros de separación entre ambas ciudades. También los trabajadores aseguran que ven a diario en la incerteza de si llegarán a su hora, y que personas mayores se encuentren con citas médicas a las que no saben si estarán a tiempo.



En las paradas, afirman, cientos de personas esperan a diario hasta media hora para garantizar un asiento en el autobús.



El servicio ferroviario no es mejor, ya que no se dispone de un tren de cercanías que conecte la ciudad naval y la herculina en menos de media hora.



Por esto, la Plataforma acusa a la administración de “total olvido” , hablando de “propaganda electoral” en relación a las medidas de bonificación, ya que siguen proliferando los coches compartidos frente al transporte público.