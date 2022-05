La Plataforma por un transporte digno pulsa la opinión ciudadana

Las encuestas realizadas por Monbus entre los pasajeros del servicio de autobús no han servido, a juicio de los usuarios agrupados en la Plataforma por un transporte público digno, para mejorar las condiciones ni adecuar los tiempos y los recorridos a las necesidades. Por eso, se han propuesto realizar su propia encuesta para conocer las carencias y las demandas de quienes usan a diario el autobús.



Preguntas sobre la adecuación de líneas y horarios a las necesidades; sobre la posibilidad de emplear algunos trayectos diferentes si se ajustasen a lo requerido; cuáles serían los horarios de inicio y finalización del servicio que se considera adecuado; qué frecuencias serían precisas; los horarios de los fines de semana; los itinerarios directos o por carretera que se preferirían; o si se considera necesario modificar el trazado ferroviario o la implantación de frecuencias de trenes que comuniquen Ferrol y el resto de municipios con A Coruña son algunas de las cuestiones sobre las que se pulsa la opinión del ciudadano. La encuesta se repartirá también en asociaciones vecinales de los concellos afectados, bibliotecas, Concellos, etc. con cuyos resultados está previsto realizar un estudio que se hará público y se trasladará a la Xunta.



La concentración de ayer en Narón –la próxima será en Ares–sirvió para ahondar en demandas como el restablecimiento de los servicios y horarios, la accesibilidad universal, la adecuación del servicio con aumento de frecuencias en horarios de mayor demanda, entre otras.



Recuerdan averías en buses, sobrecarga de pasajeros, imposibilidad de llegar a las horas previstas y otras incidencias que hacen que el servicio no sea lo operativo que se necesitaría.