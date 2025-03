Los placeros muestran su recelo al proyecto del gastromercado en Ferrol al no conocer todavía los detalles

Uno de los puntos estratégicos del convenio entre la Xunta de Galicia y el Concello que se presentó el pasado lunes para “regenerar” Ferrol en los próximos cuatro años era la conversión de la plaza de abastos de A Magdalena en un “gastromercado”, una idea que los placeros miran de reojo y no se acaban de creer porque, aseguran, no conocen el proyecto.



“Yo ojalá, pero no me lo creo, no tenemos información de ningún tipo”, observa Óscar Lorenzo, propietario de uno de los pocos negocios de hostelería que hay en el mercado y que encajaría en la esencia de la futura propuesta.

“Si quieren hacerlo, lo primero sería dotar de servicios como extracción o agua caliente... Es que no tenemos ni wifi”, denuncia, añadiendo que “no veo un interés real para ofrecer opciones y que la gente pueda levantar la persiana de los puestos que llevan años vacíos, porque sí hay ese interés en montar cosas”.

Remodelación en la plaza de Ucha



Explica que él mismo tiene solicitados cuatro espacios más y que todavía sigue esperando mientras muchos continúan cerrados: “Aquí haría falta crear una oficina con una gerencia que se ocupara, que organizase, cotejase datos, sacase los negocios a concurso...”, sugiere.



Expone, asimismo, que el Concello les manifestó su intención de remodelar la distribución de los espacios de venta en la nave de la pescadería, trasladando a los laterales aquellos que están en la zona central, que quedaría diáfana. “Pero no han informado formalmente y hay pescaderos que no lo saben”, incide.