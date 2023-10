Paula Merlán | “Mi objetivo primordial es acercar a los niños a la lectura”

“Dinosaurízate” (Triqueta Editora) es el título del último libro de Paula Merlán, profesora de Primaria en las Mercedarias que hace poco más de una década comenzó su trayectoria literaria. Desde entonces, más de cuarenta libros publicados, dirigidos siempre al sector infantil que tan bien conoce, y con éxitos como “El dedo en la nariz” (Nubeocho), traducido a diez idiomas, o “Morderse las uñas” (Cuento de Luz), medalla de oro en los premios Latino 2022.



Antes de que lleguen a las librerías “Mis primeros cuentos clásicos con pictogramas” (Bruño) y en noviembre, “Equipo H al rescate” (Carambuco), Merlán está presentando una obra que de algún modo supone un cambio con respecto a todo lo anterior. “Es mi primer libro informativo, de no ficción”, explica la maestra, que se ha aliado con la ilustradora Rena Ortega para crear un álbum de medio centenar de páginas en el que, como su propio título indica, aborda el mundo de los dinosaurios, aunque desde una perspectiva diferente.



“Lo que intento hacer es poner en contexto a los protagonistas y, además de clasificarlos, hicimos una guía con sus, por así decirlo, habilidades, como si participaran en unas “Dinolimpiadas”. Quisimos que tuviera un tono ameno y divertido para que no fuese solo una recopilación de datos. También hablamos de la primera paleontóloga (Mary Anning) y de los dinosaurios en la historia del cine, entre otros aspectos”. “Para mí”, señala la autora, “es un registro nuevo, pero también me he sentido a gusto porque es una forma diferente de escribir que implica también un trabajo de documentación importante”.



Los inicios de Paula Merlán escritora se remontan mucho antes de tomar la decisión de escribir el primer libro. “A mí siempre me gustó escribir, pero lo hacía para mí; eran cosas personales”, comenta. Fue su etapa como profesora de animación a la lectura en el colegio donde descubrió que la escritura era algo más que una afición. “Siempre nos sobraba un poco de tiempo que aprovechaba para contarles alguna historia inventada que captaba su atención”, recuerda, “y en casa me animaron a probar, aunque a mí me parecía muy complicado porque una cosa es contar historias de otros y otra crear tu propia historia”.



Trayectoria



Era 2012 y, desde entonces, Paula Merlán ha publicado más de cuarenta libros. “Es que me gusta mucho escribir”, subraya, “es una de mis aficiones y el rato que puedo lo aprovecho”.



Para la profesora es una pasión, pero en ella no tiene por qué haber siempre un mensaje, un aprendizaje o una moraleja. “No necesariamente”, afirma. “Por ejemplo, el libro de `El dedo en la nariz´ lo escribí para divertirme, pero hubo gente que me dijo que su hijo había dejado de hacerlo después de leer el libro, pero mi intención no era esa. Mi objetivo es que la gente, en este caso los pequeños, se acerquen a la literatura a través de temas cercanos. ¿Que luego cumple una función? Estupendo, pero el objetivo principal es ayudar a que se acerquen a la lectura, que lo vean como un divertimento, aunque inevitablemente todos los cuentos siempre transmitan algún valor”. l