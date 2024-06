Una ferrolana, toda una experta en concursos televisivos, se lleva el bote de "El Cazador" de TVE

Blanca Rodríguez es una ferrolana que se dedica profesionalmente a la traducción y que, podría decirse, tiene un hobby como cualquier otro, pero un poco más especial, ya que le encanta apuntarse para participar en concursos de televisión. Y ya lleva unos cuantos.



Sin ir más lejos, este lunes se emitía en Televisión Española un nuevo programa diario de “El Cazador”, que presenta el gallego Rodrigo Vázquez. Ganar el concurso no es tarea sencilla ya que deben acertar más preguntas que el sabio de turno que les toque, en este caso debieron enfrentarse a una de las contrincantes más temida, nada menos que Ruth de Andrés, que atiende al nombre de “Gobernanta” en este concurso televisivo. De Andrés, es junto con otros cazadores una de las sabias de este programa que se hizo famosa tras destacar en el popular y veterano concurso Saber y Ganar, por el que también pasaron el resto de cazadores, a excepción de uno de ellos. Cabe destacar que en esta ocasión se puede decir que el premio resultó mucho más meritorio que otras veces, pues se logró, como suele decirse, “sobre la bocina” y tras unos segundos en los que las caras de los concursantes eran todo un poema, pues no sabían que habían ganado.



“La gobernanta respondió justo cuando se acababa el tiempo, entrando ya en el último segundo e inicialmente pensaba que había acertado, pero no, todo se iluminó de color morado y nuestras caras lo decían todo, no lo esperábamos”, explica Blanca.



Tras percatarse de que habían ganado a la durísima contrincante, que no logró responder dentro del tiempo, las primeras palabras de la ferrolana fueron para sus padres y para su hija, de diez años, con la que ya indicó en el propio programa que se iría a New York. Dicho y hecho, porque la propia Blanca confirmó a este periódico que ya tiene los billetes para pasar allí la época de halloween. “Mi hija está en una edad perfecta para hacer este viaje, sin ser tan mayor que quiera viajar sola ni tan pequeña como para no disfrutarlo”, precisaba.



Con el dinero del premio, 40.000 euros para repartir con el otro concursante y lo que tenía ya acumulado, en total unos 24.000 euros, también tiene previsto reformar su vivienda en Ferrol, “ya va necesitando un lavado de cara”, afirmó.



Sobre su interés por los concursos de televisión, apunta que todo empezó hace años, tras su paso por el mítico Pasa Palabra, presentado entonces por la gallega Silvia Jato. “Me mantuve ocho programas, que se grabaron en solo dos días y me llevé 8.000 euros, como para no pensarse eso de ir a más concursos...”, aseveró.



Tras este llegaron otros, “hubo una época que me presentaba a los castings de todos los concursos que había en emisión”, asegura. En Alta Tensión logró ganar otros 800 euros, pero se llevó el coche, lo que ella buscaba.

“El coche lo quería para mi madre, yo tenía uno nuevo, pero ella al final me lo regaló porque me iba a casar y así nos fuimos de bodorrio con el dinero de la venta”.

También compitió en “Money Money” y se llevó otros 6.000 euros más.

Eso sí, no pudo participar en “Allá tú” porque estaba embarazada y los que perdían abandonaban el concurso deslizándose por una trampilla. Y en algún que otro programa la rechazaron tras superar el cásting porque “había estado no hacía mucho en otro de la misma cadena, antes no se llevaba eso de los superconcursantes, como sí se lleva ahora”, explica.

Pocas mujeres en los concursos



Cree que su profesión como traductora y el hecho de que por sus manos “pasa todo tipo de documentos y textos”, es lo que le permite ampliar todo tipo de conocimientos. Tras pasar por el concurso de TVE, en el que compitió durante tres jornadas hasta llevarse el bote, no dudó e animar a todas sus amigas y conocidas.

“Tengo un extenso grupo de mujeres muy cultas a mi alrededor a las que animé para apuntarse a este u otro concurso, ya que en el programa de TVE me dijeron que cuesta encontrar mujeres que quiera participar, seguramente porque somos más inseguras que los hombres”, lamenta Blanca Rodríguez, quien inició una campaña en sus redes para animar al público femenino a tomar parte en estos programas. "No hay nada que perder", dijo.

También recuerda que en alguna ocasión le fue mal. "Fui la primera concursante de una versión de "El Cazador", que se llamaba "La Noche de los cazadores".

En este programa, "la fastidié a lo grande, me jugaba un bote de 50.000 euros y lo perdí, pero me quedo con la experiencia, que se suele decir".



Aunque ahora mismo no tiene ningún nuevo concurso en mente, el tiempo dirá si regresará a la pequeña pantalla para hacer lo que mejor sabe, traer para su casa un suculento premio.

Hace unas semanas, la presentadora ferrolana Paula Vázquez donó su premio en este concurso a una entidad local, Famyc Ferrolterra

Hace solo unas semanas que se emitía en TVE uno de los programas de “El Cazador” con concursantes famosos, como se hace regularmente. Una de las concursantes, la ferrolana Paula Vázquez, donó la cantidad ganada a Famyc Ferrolterra, entidad social de la que daba a conocer algunos de sus proyectos y acciones, entre ellos el servicio de llamada a personas mayores que había permitido ayudar a un anciano que se había caído en su domicilio jornadas antes del desarrollo del concurso. Paula Vázquez ya pasó por el concurso el año pasado y también entonces donó el dinero recaudado a Famyc. En esta ocasión lograron el bote de 32.000 euros a repartir entre Anabel Alonso y Luis Larrodera.