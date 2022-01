El paro sube en el mes de diciembre en once de los veinte concellos de Ferrolterra

El último balance del Observatorio de las Ocupaciones publicado ayer por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) arroja unos datos positivos en tanto que el número de contrataciones del pasado mes de diciembre ha superado a las de noviembre, debido al tirón de las Navidades. No obstante, en la comarca, este tirón no ha sido tan evidente ya que en 11 de los 20 concellos de la zona el paro creció el último mes del año con respecto a noviembre. Las excepciones las protagonizaron A Capela, Cerdido, Fene, Ferrol, Monfero, Mugardos, Narón y Pontedeume.



La contratación femenina sigue tirando del sector, ya que las mujeres vuelven a superar a los varones en número de contrataciones en 14 de los municipios de la comarca, salvo en Ortigueira, Cariño, As Somozas y Monfero. Una vez más, Ferrol, Narón y As Pontes, por este orden, coparon las contrataciones, con 2.924.









Mejor que 2020





El mercado de trabajo a nivel provincial, según los datos aportados por el SEPE, evidencian que el número de parados en diciembre de 2021 alcanzó la cifra de los 60.891, un 0.44 menos que el mes de noviembre y un 20.21% menos con respecto al mismo mes del año pasado, cuando alcanzaron los 76.311 demandantes de empleo. Parece pues que la situación laboral mejora en relación con el año pasado, algo en lo que puede tener mucho que ver la situación de la pandemia, con peores consecuencias en las contrataciones en 2020. Cabe destacar que la vertiente de las contrataciones cae con respecto a noviembre. Así, se han registrado 30.820 contratos en la provincia en el mes de diciembre, 14,26% menos que el mes anterior. Esta tendencia es la misma en el territorio gallego y nacional. Sin embargo, si analizamos la tendencia con respecto a diciembre de 2020, las contrataciones se han incrementado nada menos de un 44.18%, habiendo alcanzado entonces 21.376 contrataciones nuevas frente a las casi 31.000 de diciembre pasado. La evolución anual del paro, que mantenía una tendencia más o menos creciente sufrió un descenso brusco en 2020 que parece iniciar ya la senda de la recuperación.



En cuanto a los sectores de actividad, el de los servicios sigue siendo el principal motor de la economía, al ser el que más empleos genera, y también el que más destruye.