O Parlamento de Galicia estrea unha mostra con viñetas inéditas do artista gráfico Siro López

A sede de Afundación de Ferrol acolle a exposición “40 anos de autonomía de Galicia nas caricaturas de Siro”. Trátase dunha proposta do Parlamento galego, coordinada por Aser Álvarez, que recompila unha selección de 230 viñetas políticas elaboradas entre 1985 e 2006, nas que se lembran os momentos de maior trascendencia e os seus protagonistas.



Esta mostra que se estreou na tarde de onte está organizada en colaboración con La Voz de Galicia, xa que as obras foron elaboradas polo artista gráfico Siro López para este xornal. Así pois, o acto de inauguración da tarde de onte contou coa asistencia do presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices; o alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; o director xerente de Afundación, Pedro Otero; o director da delegación da cabeceira en Ferrol, Andrés Vellón; e o artista gráfico protagonista, Siro López.



No encontro, o xefe lexislativo destacou na súa intervención a longa traxectoria profesional e o inxenio creativo cos que o autor abordou a actualidade galega, coincidindo nunha das etapas máis destacadas da historia recente de Galicia. Do mesmo xeito, agradeceu a López a súa xenerosidade polo feito de ter compartido con todos os habitantes da Comunidade as caricaturas nas que, case diariamente, rexistrou os episodios máis relevantes.



“Nesta mostra as caricaturas de Siro eríxense como un testemuño gráfico imprescindible, que exhibe a xenialidade dun artista que soubo retratar a esencia de Galicia durante décadas”, afirmou Rey Varela, que definiu a exposición como “unha oportunidade única para celebrar o talento de Siro”. Así mesmo, caracterizou esta proposta como “unha homenaxe á intelixencia, ao humor e á arte dun mestre que soubo retratar a esencia de Galicia cunha mestría inigualable”.



O público interesado en visitar a mostra “40 anos de autonomía de Galicia nas caricaturas de Siro” está actualmente aberta ao público na sede local de Afundación até o vindeiro 21 de maio. De luns a venres, o espazo abrirá de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.00, mentres que os sábados o horario é de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 19.00.



Contido

Unha parte fundamental da colección que se exhibe son as páxinas do xornal nas que foron publicadas as distintas viñetas que as acompañan. Ademais, tamén se expoñen pezas relativas á primeira lexislatura autonómica (1981-1985) e unha decena de debuxos inéditos sobre os últimos anos do panorama político galego. A exposición integra unha escolma dos case 1.600 orixinais que foron doados polo autor ao Lexislativo.