La pandemia sigue en descenso y media docena de municipios están libres de diagnósticos

Los números de la pandemia de coronavirus en el Área Sanitaria de Ferrol continúan revelando un descenso en la transmisión, situándose en los momentos previos a la irrupción de ómicron. Los casos activos que publicaba hoy el Sergas en su web eran 105, 24 menos que el dato del pasado sábado. Está a punto de bajarse del centenar, algo que no sucedía desde mediados del pasado noviembre. Si bien las situaciones no son comparables, porque el protocolo de seguimiento y control cambió a finales de marzo, sí se puede hablar de un descenso continuado que se ha dado durante todo el mes de agosto y la mayor parte del de julio.



El número de diagnósticos que se comunican en 24 horas continúa también en mínimos. Hoy eran solo cinco. Los lunes suele ser una cifra menor por el efecto del fin de semana, pero aun así, la media en los últimos 14 días está por debajo de la decena de casos diarios.



Otro dato positivo es el de los fallecimientos. No se comunica ningún deceso relacionado con el coronavirus desde el 18 de julio. Ha pasado más de un mes. Un período así de largo no se daba desde el otoño pasado, hace casi un año. En total, en el Área se registran 321 muertes. De ellas, 90 corresponden a 2020; 149, al 2021; y 82 se han producido en lo que llevamos de 2022. En este año, la peor situación se vivió en abril y en mayo, con 20 y 21 defunciones, respectivamente, mientras que julio y agosto están siendo los mejores, con cinco y cero fallecimientos.



La UCI sigue vacía

La Unidad de Cuidados Intensivos ha tenido una ocupación intermitente en los últimos meses, con uno o dos casos de coronavirus. En la actualidad vuelve a estar libre de covid.



En total, hay 16 personas ingresadas, una quincena de ellas permanecen en el Arquitecto Marcide y una, en el Juan Cardona.



En cuanto a los municipios, el panorama se aclara en la mayoría de ellos. En la última semana, hay seis que no han registrado ningún caso. Se trata de Ortigueira, Monfero, Mañón, A Capela, Moeche y As Somozas. En dos semanas, los únicos que superan la decena de diagnósticos son Ferrol (con 53), Narón (con 25) y Pontedeume (con 14). Los demás están entre uno y nueve, salvo As Somozas, A Capela y Moeche, que no tienen ninguno.