Pamen Pereira ingresa en la Real Academia Galega de Belas Artes

Pamen Pereira (Ferrol, 1963) ingresa esta mañana en la Real Academia Galega de Belas Artes (RAGBA) en una sesión extraordinaria pública que tendrá lugar a las 12.30 horas en el auditorio del Centro Galego de Arte Contemporánea, en Santiago de Compostela.



La artista se incorpora así como académica numeraria de la Sección de Escultura de la institución con la lectura de su discurso, titulado “Demasiado cerca, demasiado lonxe”, que será contestado en nombre de la Academia por la académica numeraria de la Sección de Expertos nas Artes, la galerista Asunta Rodríguez.

Pereira estudió Bellas Artes en la Universitat Politècnica de València, iniciando su trayectoria artística a mediados de los años 80. Desde entonces, no cesó de viajar y de llevar a cabo proyectos y exposiciones tanto en galerías del territorio español como en otras extranjeras. De la mano de algunas de estas galerías, su obra estuvo también presente en ferias internacionales como ARCO, Art Basel o Art Chicago.



El dibujo, la pintura, la escultura, la instalación y en ocasiones la fotografía, el vídeo y cualquier otro medio, son válidos para que la ferrolana materialice una idea y concrete el acto creativo, íntimamente ligado a su experiencia vital. En los últimos años, centró su trabajo en las instalaciones e intervenciones “site specific”, diseñadas para una localización en particular, convirtiéndose en la primera artista española en realizar este tipo de acciones.



Su fuerte vinculación con la cultura oriental, especialmente con la filosofía zen, fue una constante en toda su obra y también en su vida. Asimismo, a raíz de sus viajes a la África Negra, Pamen Pereira centró su mirada e interés en la vuelta a los orígenes que supone el continente africano, en el que, según la propia artista, “todo é presente continuo, exaltación vital e, á vez, un recordatorio dos complexos, fráxiles, finitos e irrepetibles que somos”.



En 2020 fundó la JAADA, una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo colaborar con la JUA Art Foundation for Children d ela ciudad de Bagamoyo, en Tanzania, destinada a promover el desarrollo y la integración en temas de género y derechos humanos mediante la educación artística.

“Historia do Futuro”, en Pazo de Tor

Desde hace una semana y hasta finales de septiembre, Pamen Pereira expone, junto a Che Marchesi, en el Pazo Museo de Tor. Ambos son los creadores de la muestra “Historia do futuro”, un proyecto que arroja luz sobre los recuerdos y que contribuye a dar forma “ás percepcións sutís que alí se perciben convivindo co edificio, os seus libros, os seus obxectos e as súas pedras, incorporando novas capas coas que mergullarnos no territorio e na súa comunidade”.

Los dos artistas dialogan así en la creación de estas obras, a través de intervenciones con recursos tradicionales y las nuevas tecnologías. La inauguración del proyecto tuvo lugar hace una semana con gran presencia ferrolana, ya que contó con la participación del poeta Karlotti, que recitó un poema, y el músico Xoán Rodríguez Silvar, que interpretó una pieza dedicada al proyecto de Pereira.