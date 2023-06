Pakolas y Os Bregadiers abren el F-estival de Ferrol

El espectáculo de Pakolas, previsto para la tarde de este jueves en el Raíña Sofía, y el concierto de Os Bregadiers, el viernes en la Praza da Constitución (en el Cantón) abren el programa F-estival que hasta el 10 de agosto se llevará a cabo en estos espacios de la ciudad naval durante las jornadas de los jueves, con propuestas para el público infantil, y los viernes, con actuaciones musicales pensadas para el público adulto. Todos tendrán lugar a las 20.00 horas y se instalarán cien sillas para el público asistente.

El programa dirigido a menores incluirá otros cinco espectáculos: "Saaabor!", de Culturactiva Producións, el 6 de julio; "Ghop!", de Teatro al Cubo, el día 20; "Circando", de Artefeito, el día 27; y ya en agosto "Máis Ritmo", con el Trío Detrés, el día 3; y "Concerto singular", de Píscore, el día 10. En cuanto a los conciertos, a lo largo del mes de julio actuarán Leticia Rey (día 7), Galifunk (21) y Brassica Rapa (28), cerrando el cartel Os d'Abaixo el 4 de agosto.

El concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, presentó esta mañana en su primera rueda de prensa ante los medios de comunicación, una iniciativa que, tal y como señaló, está cofinanciada por el Concello de Ferrol y la Fundación Ciudad de la Energía FSP bajo el paraguas del programa Dinamiz-ART del Instituto para la Transición Justa, dirigido a municipios afectados por procesos de cierre de minas de carbón y centrales térmicas y nucleares (en esta zona la de As Pontes) identificadas como áreas de transición justa. El convenio, puntualizó, fue firmado ya por la anterior corporación municipal, pero "nós facémolo con ilusión e con gusto, porque cremos que todo o que sea atraer actividades culturais, alegría e música ás rúas de Ferrol, sempre é benvido", dijo.

Necesidades

Preguntado sobre sus planes en el área de Cultura, Ponte Far afirmó que "temos un problema serio, que é a falta de presuposto; todo está moi limitado, con moitas necesidades", dijo. "O mundo urbanístico; das festas que temos enriba e que temos que solucionar do mellor xeito posible buscando por debaixo das pedras o diñeiro que falta... e programación cultural vaise ver afectada no que resta de ano. Cando haxa os novos presupostos, que según temos previsto serán antes de tres meses, falaremos doutra cousa", añadió.

Señaló además algunas de las necesidades "urxentísimas" de su departamento, relacionadas con el tema de las bibliotecas y con el ámbito de la música. Con respecto a las primeras, el objetivo pasa por poder contratar a siete u ocho personas, "que son as que fan falta para que funcionen como teñen que funcionar". En cuanto a la música, apuesta por espectáculos "musicais de categoría", refiriéndose no solo a propuestas que tienen que ver con la ópera o la zarzuela, "que tamén", sino a actividades "de xente realmente boa no mundo da música", apuntó. El mundo de la literatura y del teatro también centrará parte de sus esfuerzos. "O que pretendemos é manter, mellorar e perfeccionar a actividade cultural de Ferrol", destacó.

La falta de personal en el área de Cultura ("agora mesmo hai só unha administrativa que é unha bolseira á que se lle acaba o contrato a finais de ano", puntualizó, además del jefe de servicio y del técnico de cultura) es otro de los principales poblemas que, a juicio de Ponte Far, afectan en la actualidad al área que dirige.