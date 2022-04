La oposición se une y obliga a pedir la declaración de zona ZER para la casa de Carvalho Calero

La anulación del Plan Especial de Rehabilitación Integrada –PERI– de Ferrol Vello que dictó el Supremo recientemente echó por tierra la idea de rehabilitación de la casa natal de Carvalho Calero, ya que perdía sus usos dotacionales. Por eso, en tanto no volvía a aprobarse un nuevo plan, el ejecutivo de Ángel Mato había tomado la decisión de abandonar la actuación en este edificio municipal y destinar la partida prevista a otros usos. Sin embargo, una moción elevada por el BNG al pleno del pasado jueves ha hecho variar la situación, ya que la suma de los votos de todos los partidos de la oposición –BNG, FeC y PP– ha conseguido que saliese adelante la propuesta de declaración de una Zona de Especial Necesidade de Rehabilitación –ZER– para la casa del polígrafo ferrolano.



Esta idea de aprovechar esta nueva fórmula para poder acometer la actuación prevista en las edificaciones 45-51 de la calle San Francisco ya fue planteada por el BNG cuando se conoció la anulación del PERI y así el portavoz de la formación nacionalista en el Concello, Iván Rivas, optaba por la figura de ZER recogida para las áreas Rexurbe, de las que ya forma parte Ferrol Vello. Con esta declaración, se podría actuar en esas edificaciones sin tener que regirse por el PXOM. Esto permitiría no tener que respetar el uso residencial al que se ve limitado ahora.



En el pleno del jueves todos los grupos apoyaron esta propuesta excepto el PSOE. El concejal de Urbanismo, Julián Reina, alegaba una larga tramitación y que se trataba de una nueva figura que no contaba con experiencias previas.



Desde el BNG, se instó ayer al ejecutivo local a que se envíe cuanto antes a la Xunta la propuesta de declaración de ZER lamentando, además, que el PSOE no apoyase la propuesta “evidenciando que renuncia a desenvolver o proxecto de rehabilitación da casa de Carvalho Calero”.



Rivas considera “inaceptábel” la actitud del alcalde “xa que se está lastrando que se poidan de-senvolver proxectos na cidade”. Asegura que el gobierno carece de argumentos técnicos que le impidan desarrollar esta iniciativa y tramitar la solicitud de que esa rehabilitación sea considerada zona de especial necesidad de rehabilitación.



Recuerdan, además, que este proyecto, comprometido en los presupuestos del año pasado, fue demandado por un número importante de asociaciones de la ciudad. De hecho, este jueves, un representante intervino en el pleno al respecto.