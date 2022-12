La oposición culpa al gobierno local del “fracaso” del Mercado de Nadal

No habrá tercera edición del Mercado de Nadal. El cambio que el Concello de Ferrol pretendió hacer en esta edición –aumentando el número de puestos hasta casi doblarlos y empezando a cobrar por el espacio– no ha tenido la recepción esperada. Primero, entre los artesanos locales, que consideraban que los precios que había hecho circular una empresa organizadora de eventos eran demasiado elevados; y después en la propia compañía, que se ha echado atrás. Fuentes municipales apuntaban, ya la semana pasada, que la celebración pendía de un hilo y ayer confirmaban que el mercado no se va a montar.



Ferrol en Común y el Bloque Nacionalista Galego volvieron a criticar la gestión del gobierno local respecto a esta feria de artesanía. La pasada semana respaldaron las demandas de los afectados, que reclamaban que se llevase a cabo en condiciones asumibles –los dos últimos años también se adjudicó a una empresa la organización pero la participación era gratuita, dentro de las medidas que se tomaron para reactivar la actividad económica tras la pandemia–, y además denunciaban la falta de diálogo con el Concello, que no les daba explicaciones respecto a cambios sobre los que no se les había advertido.

“Oscurantismo”



FeC expresa su “total e absoluto desacordo coa xestión” y lamenta “este fracaso”, que frustra una iniciativa que hasta ahora había sido un éxito. El concejal Suso Basterrechea atribuye la situación a un cambio en la concejalía responsable de la actividad (de Promoción Económica, de María Teresa Deus, a Mercados, de Germán Costoya) y también al “descontrol coa suposta empresa que aínda non estaba asignada pero facía as xestións coma se si o estivera”. Además, añade el obstáculo de los “elevados prezos” que se solicitaban. “Estaban preto dos 1.000 euros o máis baixo, case o que supón o aluguer durante un mes dun baixo no centro da cidade”.



Basterrechea acusa de “oscurantismo” a la gestión municipal en un tema sobre el que se preguntó varias veces en Comisión sin que hubiera respuesta, “unha actitude que se repetiu co colectivo de artesáns”.



El BNG reclama al ejecutivo local que “asuma a súa responsabilidade e organice a celebración do Mercado de Nadal facilitando a participación no mesmo das artesáns e artesás da nosa cidade”. Su portavoz, Iván Rivas, critica que el gobierno siga “sen dar ningún tipo de explicacións sobre a súa xestión para a celebración desta feira”.



Considera que el gobierno tiene los medios necesarios para poder organizarlo y reclama que se aclare “se existía algún tipo de contrato para desenvolver esta actividade”, avalando “as pretensións dalgunha empresa sen ter pechado a súa contratación”.