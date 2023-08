La oposición califica de "poco ambicioso" el primer presupuesto del PP de Ferrol

El portavoz socialista Ángel Mato considera que el presupuesto presentado ayer no es ambicioso, toda vez que, indica, “tira de proxectos que xa tixamos nós, como a Cidade do Deporte, a praza de persoaxes populares ou o da praza de Rosalía e que atoparon ou terminados ou en proxecto”. Del mismo modo, no ve novedades en cuestiones como Abrir Ferrol al Mar –en el mandato de Irisarri ya existía un proyecto– pero sí echa en falta otros como el de reforma de la plaza de Galicia, el cuadro de Esteiro o Taxonera. Para Mato, el compromiso del nuevo alcalde “queda en entredito”, al criticar al ejecutivo saliente y, asegura, aprovechar ahora sus proyectos y la línea de crédito que se va a utilizar.

También pone en duda inversiones contempladas para la playa de Caranza –cuando cree que sería más efectivo mejorar la actual y sus accesos–, la casa de Carvalho Calero –cuando no está solucionado el plan especial– o la estación intermodal –cuando no se contemplan mejoras, sin embargo, en los servicios ferroviarios o de bus–.

Con respecto al reglamento, recuerda que el PP no lo apoyó cuando fue presentado por Vicente Irisarri y ahora “llega tarde y mal”, cuando, señala, se da cuenta de los graves problemas de personal. Apunta, sin embargo, que deja fuera la carrera profesional.

De actitud “prepotente” calificó el portavoz nacionalista, Iván Rivas, la presentación del presupuesto por el alcalde con el fin de aprobarlo “case de urxencia”. En el contenido, el edil ve una continuidad en las políticas de “austeridade”, criticadas ya en el anterior mandato popular, al no apostar por un esfuerzo inversor de envergadura. En este sentido, apuntó que se reducen de 22 a 10 millones, en un 55%, las inversiones, con respecto al único presupuesto aprobado en el mandato de Ángel Mato y en el “listado de propostas” aparecen partidas mínimas como la rehabilitación de la casa natal de Carvalho Calero “con só 50.000 euros frente a un millón”. Cantidades como las destinadas al Bambu Club, a la estación intermodal o que no figure el mercado de Recimil son otras críticas del portavoz del BNG, que no duda en calificar de “demagóxico” este listado de inversiones previstas. En cuanto a los ingresos, el incremento de las tasas y precios públicos o el mantenimiento de privilegios para Defensa, Autoridad Portuaria o Navantia son cuestiones sobre las que llama la atención el BNG, que también considera que el nuevo reglamento “fuxe do debate e da participación de colectivos, limitando a dúas as mocións por grupo”.

El grupo de Ferrol en Común, del que es portavoz Jorge Suárez, considera que 15 días es un margen escaso para la socialización entre colectivos y entidades con el fin de que se incluyan sus demandas en el documento presupuestario de este año. Aun así anuncia que presentará aportaciones resultado de su programa político y de reuniones mantenidas con los colectivos con el fin de influir en el documento, anunciando su disposición a una negociación “honesta e transparente”. El portavoz de la agrupación se refirió también al reglamento manifestando que “reinstaura vellos modelos que van contra natura democrática e fomentan o clasismo na administración”. Así, critica que la limitación a dos mociones por grupo y el tiempo de intervenciones , ya que “deixa como único espazo político de participación propia institucional no salón de plenos a quince minutos por grupo, o que é a todas luces unha forma de calar á oposición”. El reglamento supone, para FeC, crear nuevos puestos de trabajo “directivos” y de libre designación que no casa con la idea defendida por esta formación de “unha estructuración da administración local que empece pola base, dotando de prazas de traballo por oposición libre entre os postos vacantes”