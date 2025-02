"Opa", "nachiño" y "guarisnais": el cameo viral en la TVG del alumnado del San Xoán de Filgueira

Desde que comenzó su andadura en enero de 2020, el programa Dígocho eu de la CRTVG no ha dejado de cosechar éxitos por su labor de servicio público para acercar el gallego de una forma entretenida y dinámica, enfocado de forma especial a la juventud y la infancia.

Precisamente, en su afán por divulgar de una manera diferente, el equipo de la Televisión de Galicia, con su presentadora Esther Estévez a la cabeza, estuvo estos días en el CEIP San Xoán de Filgueira, en Ferrol, donde esta vez no fueron a enseñar, sino a aprender.

Y es que su alumnado, que se defiende también a la perfección en gallego, ha asumido la tarea de enseñar ferrolano a Esther y sus compañeros. "Opa, opa, opa", comienza el vídeo en el colegio, que acumula decenas de miles de reproducciones en las redes sociales.

"Eu hoxe toleo"

"Que lle pasou a ese nachiño?", continúan los chavales ante el estupor de la presentadora: "Que dis dun nachiño e que é iso de 'opa'?", les pregunta. "En Ferrol non dicimos 'ola', dicimos 'opa'; e 'nacho, nacha, nachiño ou nachiña' é un rapaz ou unha rapaza", explican ellos y ellas, invitándola a "Ferrolanízate con nós!".

"Aquí non barremos, en Ferrol pasamos o 'brus'", "temos 'cousos' e non 'cousas'", van añadiendo, aportando también la etimología de los términos en ferrolano, llegando incluso a vestirse de obreros con el buzo azul: "A todo filispín, compañeiros, que é moita hora", dice un chaval arengando a los demás.



"En Ferrol non imos ás presas, imos 'a todo filispín'", le aclara a Esther una niña, matizando que es un derivado de "full speed". "Penso que xa lle ensinamos abondo a Esther, non será mellor ir tomar un 'guarisnais'?", invitan:

"A ver, a ver... eu hoxe toleo. Explicádeme esa tamén", pide Estévez, a la que responden con que "é un refresco que se toma no bar e en boa compaña" y aseguran que "non hai mellor guarisnais que as merendas do San Xoán. Dígocho eu!".