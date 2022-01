Obras do escultor “Moxom” para abrir tempada expositiva na Casa da Cultura de Fene

O escultor ourensán Xosé Manuel Rodríguez “Moxom”, amosa desde hoxe parte da súa obra na Casa da Cultura de Fene. “De boas madeiras” é o título da mostra que abre o calendario de exposicións do devandito espazo expositivo fenés neste 2022. O ourensán “Moxom” trae esta colección na que se poderán ver ata o vindeiro 31 de xaneiro un total de 16 obras de diversos tamaños. Primordialmente, apunta, “son figuras femininas, con rostros e posturas naturais, con moita cor, lembrando os meus inicios no mundo do cómic”.









Aínda que na xornada de hoxe





o horario de visitas será unicamente de mañá, de 10.00 a 14.15 horas (e mañá e domingo as instalacións permanecerán pechadas), a partir do vindeiro luns, 10 de xaneiro, a mostra poderá visitarse xa de luns a venres, de 10.00 a 13.00 horas e de 16.00 a 21.00 horas, e os sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Segundo o artista, en “De boas madeiras” as obras “non teñen unha temática definida posto que cada unha é distinta e xorde do que a forma da madeira me suxire en cada momento”.



A composición dos traballos artéllase en tres pezas: “O camiñante” , “La danceuse” e “A lectora”, que son unha visión persoal de obras de Caspar David Friedrich, Monet e Hooper, respectivamente.



En canto aos materiais empregados, todas as pezas son de madeiras, principalmente de uz, carballo, salgueiro, bidueiro e, ocasionalmente, de castiñeiro e plátano de sombra, entre outros. Afirma o escultor ourensán que “son madeiras recollidas nos encoros, nos camiños e nas leiras da Galiza, procurando sempre o aproveitamento do material sen necesidade de cortar madeiras novas. Así consigo dalgunha maneira que a madeira pola que non corre xa a zume cobre vida de novo”. Xosé M. Rodríguez “Moxom” , nado en Ourense, en1964, comenza no mundo da banda deseñada na década dos oitenta e logo virá o seu contacto coa escultura en madeira, paixón que xa non deixou.