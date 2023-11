Objetivo: retener y captar talento

En los últimos años, el Campus Industrial de Ferrol ha doblado su apuesta por la investigación y, fruto de ese impulso, se han puesto en marcha varias convocatorias que, en su conjunto, elevan a catorce el número de predoctorales y postdoctorales contratados. “Necesitamos captar e reter talento”, explica la directora del Campus Industrial de la Universidade da Coruña, Ana Ares. “Para nós é básico e os tres modelos que temos en marcha –Talento Investigador, Talento en Formación y Doctorado Industrial, esta última en colaboración con la Xunta– son moi útiles, tanto para reter e captar talento, como para estreitar os lazos e o contacto coa industria”, señala. En ese sentido, Ares reafirma el impulso a la “transferencia” entre universidad y empresa como “unha das dimensións máis importantes” en la apuesta de la institución. Por ello, el Campus Industrial de Ferrol incidirá en esa línea.



En estos momentos hay activas tres convocatorias. Una, la de Talento en Formación, está dirigida a investigadores predoctorales. Hay siete y en breve se resolverá el proceso que permitirá la contratación de tres más. En este modelo, los seleccionados cuentan con una cantidad para poder hacer una estancia en el extranjero durante tres meses.



El programa de Talento Investigador, por su parte, involucra ahora mismo a cuatro postdoctorales “cunha certa bagaxe”, apunta Ares, que subraya la inclusión de una partida de 30.000 euros que permite a cada uno de ellos comprar pequeño equipamiento o financiar el coste de la utilización de alguna infraestructura técnica, solicitar patentes, etc.



Por último –además del convenio de la UDC con la Fundación Mulleres por África, con una investigadora contratada– está el Doctorado Industrial, con dos beneficiarios que trabajan directamente con una empresa. “Para nós”, sostiene la directora del Campus Industrial, “é un modelo fantástico porque é de transferencia directa”.

JOSÉ MANUEL CIRIANO

Investigador Predoctoral

“El desarrollo del gemelo digital permitirá mejorar la seguridad de los barcos”



A través de la convocatoria de Talento en Formación está realizando José Manuel Ciriano su tesis doctoral sobre un tema en boga en Ferrolterra, la aplicación del gemelo digital en buques para mejorar su eficiencia

Ciriano es titulado en Ingeniería naval | cedida

y seguridad. “Se trata”, explica este ingeniero naval, “de desarrollar con un gran nivel de detalle un modelo de buque y de los sistemas que lo componen y que, a su vez, esté alimentado por los propios elementos del barco para enviarle información en tiempo real y de ese modo monitorizarla para

ver posibles fallos, predecir eventos, optimizar el sistema o utilizarlo como banco de pruebas”. Ciriano afirma que con esta tesis le gustaría “poder ayudar a reducir el coste o la complejidad que supone desarrollar estos sistemas para poder aplicarlos a buques

más pequeños y a empresas sin tanto potencial económico”. En esa línea, el investigador incide en que uno de los temas de más interés del gemelo digital “es la seguridad y lo ideal es que pueda estar al alcance de todos”, comenta.

ISABEL RIAL

investigadora postdoctoral

“Con estes hidroxeles poderemos atacar as infeccións bacterianas”



Isabel Rial ten un contrato de Talento Investigador co que traballa no grupo Proterm do Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (Citeni). Con el quere contribuír a atopar unha solución a

Rial ten moita experiencia en tecnoloxu00eda farmacu00e9utica cedida

un problema de saúde que non é menor. “Normalmente, cando tes unha infección bacteriana no óso, como este está pouco irrigado de sangue, aínda que che administren medicación intravenosa non abonda para tratala”, explica. A idea na que traballa Rial é facer uns hidroxeles que teñan unhas características mecánicas apropiadas para o óso e a cartilaxe e que sexan capaces de liberar antimicrobianos alternativos aos antibióticos”, pois, subliña, “hoxe a resistencia bacteriana a algúns antibióticos é un problema que non podemos ignorar”. Esta –o desenvolvemento de “sistemas de liberación de fármacos” eficaces– é unha área na que Rial leva tempo traballando e por iso sabe que a investigación é un proceso longo e “desde que entra no laboratorio básico ata que chega ao mercado poden pasar vinte anos”.

TANAUSÚ ALMEIDA

Doctorado Industrial

“Simulamos plataformas generadoras de energías renovables marinas”



Tanausú Almeida es uno de los beneficiarios de la convocatoria de Doctorado Industrial, en su caso en el

Almeida, a la derecha, con su supervisor, Michel Benoit | cedida

grupo de ingeniería naval y offshore y con la implicación de la empresa Coremarine. Su línea de trabajo consiste, explica, “en simular plataformas dedicadas exclusivamente a la generación de energías renovables marinas, acopladas a los sistemas de fondeo”. Ahora mismo se encuentra en plena estancia doctoral en las instalaciones de EDF en Francia, “haciendo simulaciones en su canal de olas para comparar los resultados numéricos que obtenemos con el modelo que hemos desarrollado en el Campus de Ferrol”. La experiencia de Tanausú es “muy positiva” porque, comenta, “el contacto con la empresa es vital, que te trasladen sus problemas, conocer por dónde van sus líneas de investigación... He tenido mucha suerte porque todo el personal de Coremarine se ha involucrado al 100% y porque siento también un apoyo enorme del Campus de Ferrol, que tiene claro cuál es el camino”.