Los nuevos itinerarios de los buses se abordarán hoy, tras el inicio del corte de As Pías

Una semana después de que se anunciase el corte de los carriles izquierdos de la avenida de As Pías, en ambas direcciones, para proceder al desmontaje de la mediana, por fin se ha procedido a balizar la zona y a acondicionar únicamente un carril en cada sentido para el tránsito de los vehículos. La actuación no varía notablemente la circulación, ya que el tramo cortado solo se ve afectado en que en lugar de dos carriles en cada sentido hay uno, afectando al recorrido entre los kilómetros 0,400 y 1,300.

Pero una vez que avancen los trabajos será necesario reorganizar el tráfico. Por eso, para abordar esta cuestión hoy se mantendrá en el Concello una reunión con Demarcación de Carreteras y la jefatura territorial de Mobilidade de la Xunta, en la que también estará presente una representación de la Asociación de Vecinos de Caranza.



La propuesta municipal pasaría por la circulación de todos los buses de las distintas concesionarias por la avenida Castelao, algo con lo que no se han mostrado de acuerdo los vecinos. La propuesta de estos es que, en tanto no se tire el puente de Caranza, la línea C circule por Santa Comba y salga a O Inferniño para facilitar el acceso a los centros educativos de la zona.



Además, quieren que no todos los buses vayan por Castelao, sino que, dependiendo del horario, alternen el recorrido con la avenida do Mar, con el fin de descongestionar la arteria principal del barrio de Caranza.