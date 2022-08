La nueva cátedra de Arqueología contará con la implicación vecinal

Precisamente en torno al castro de Esmelle se celebró ayer un año más la Romaría Castrexa que en esta ocasión contó con la concejala de Patrimonio, Eva Martínez, como pregonera de excepción. Ataviada con ropa de la época haciendo gala de su implicación, la edil aludió a la cátedra de arqueología que se pondrá en marcha, señalando que "sen a súa inquietude, a da veciñanza, e ganas de recuperar o inxente patrimonio de Esmelle, pouco ou nada se podería ter feito". Por eso, reconoció que las administraciones "foron, fomos, un paso por detrás deles e delas e que agora outra vez, coa recuperación do castro, non se fai máis que cumplir unha histórica reivindicación dos esmudienses". Recordó que está prevista la puesta en marcha de una escuela de excavación, señalización, paneles y folletos del castro, pidiendo, asimismo, la implicación vecinal, "para que participe e se sume a estes traballos de recuperación non só do castro, da parte física, senón das súas tradicións e costumes". La romería de ayer, que incluyó mercado, actividades y comida popular, fue un ejemplo del interés vecinal por mantener y potenciar el patrimonio de la zona. l