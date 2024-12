En la Nochebuena de Ferrol, que cocine el chef

Hace ya algunos años que en estas fechas nos tomamos un momento para descubrir la interesante oferta gastronómica que muchos negocios de Ferrol preparan para que la gente pueda disfrutar de las fiestas navideñas sin pasar largas horas en la cocina y, encima, comiendo platos elaborados por grandes chefs de la urbe.



Podría decirse que estamos ante uno de los pocos “regalos” que nos ha brindado la pandemia, cuando los negocios empezaron a promocionar los platos de su carta para disfrutar en los domicilios. Una forma de salvarse que parece que ha sentado cátedra entre la clientela. “Yo ya les he dicho a mis hijos que estoy cansada de pasarme horas cocinando todos los años y que este año, ya que ellos no quieren cocinar por mí, al menos que me pidan uno de esos menús riquísmos que hacen en estos restaurantes tan buenos que tenemos en Ferrol”, explica Susana Rivas.



Como opina esta vecina del barrio de A Magdalena, lo hace cada vez más gente, cansada de trabajar más que nunca en las fechas festivas. Muchos de los platos están listos para disfrutar y otros solo hay que calentarlos. En todo caso, solo hay que seguir unas simples instrucciones para poder comer rico sin dedicar esfuerzo.



Para todos los gustos



La oferta es tan amplia como dispar, pudiendo probar todo tipo de elaboraciones, ya sean más clásicas o contemporáneas. Un negocio mítico de la ciudad recomendado por la Guía Michelín, Restaurante Modesto, propone una carta para Nochebuena y Fin de Año en la que se incluyen platos clásicos como pulpo, langostinos cocidos, cigalas cocidas, gambones al ajillo, salpicón de bogavante o de buey, camarones o centolla; pero también piquillos rellenos de marisco, cocochas de bacalao y merluza o el siempre socorrido rape en salsa, bacalao en salsa de pimientos de piquillo, merluza en salsa de nécoras y jarrete de ternera o paletilla de cordero. Los precios oscilan entre los 18 del más barato y los 120 euros del plato más caro, que se corresponde con las cigalas.

Lo mismo ocurre con A Gabeira, que estos días recoge los pedidos para las cenas de Nochebuena y Fin de Año con platos tan espectaculares como el foie marinado, filloas rellenas de setas y jamón, mariscos como centolla, salpicón de lubrigante, lasaña de pasta fresca con centolla, canelón de chily crab de centolla, choco de la ría, vieiras, almejas, rape y mucho más. Platos clásicos y más contemporáneos que se pueden reservar por teléfono (981 319 057) y WhatsApp (696920837).



En la urbe naval hay muchas más alternativas para no tener que cocinar estos días. Así, como es habitual, Casa Sedes ofrece una amplia variedad de platos para degustar en el domicilio. Asimismo, en Oliva Bar e Levar también elaborarán sus espléndidos platos caseros para estas fechas, que le han valido a este negocio de la zona del puerto un Solete de la Guía Repsol. La Esperanza (calle María) también prepara un menú especial para estas fechas, al igual que Nuá, donde el martes 24 solo elaboran menú para llevar a base de salpicón de pescado y mariscos, rape a la cedeiresa y carrilleras de cerdo al Pedro Ximénez (40 €).



También El Pescador, en Ares, ofrece completo menú para disfrutar en casa en Navidad con propuestas como la empanada, pulpo a la plancha, salpicón, rape en salsa, bacalao, carne asada o carrilleras, además de varios postres. Los precios oscilan entre los 12 y los 23 euros.

Por su parte, la Dulce Bimbacha de Cedeira tiene en carta un completo menú navideño a base de media docena de entrantes, otros tantos platos principales y postres. En Fene, otro referente para del take away navideño es O Mesón de Feal, que vuelve a seleccionar una serie de opciones de su carta para disfrutar en casa en estas fechas, pudiendo elegir entre una variada oferta de pulpo, gambones, vieiras, carrilleras o paletilla, entre otros.



Para los que prefieran alejarse de lo tradicional y apuesten por montar una mesa con platos más contemporáneos, también hay muchas alternativas. Así, negocios como Sinxelo, por ejemplo, proponen para las cenas de Nochebuena y Nochevieja un menú cerrado por 50 euros. Las reservas se pueden realizar hasta el día 29, ya sea en el local o por teléfono (648 198 667).

También Bacelo propone para las fechas festivas varios platos, salsas y algunos postres a elegir entre los que destacan propuestas como las sabrosas empanadillas de chicharrón, repollo y curry rojo; sus croquetas de cecina y queso del eume, ambos sin freír, pero también salpicones, filloas, lasaña de costilla asada, camarones, tarta de queso, milhoja de avellana y chocalate o la mítica carrot cake. Los platos se recogerán en el local para las cenas del día 24 y el día 31 de diciembre. Las reservas podrán hacerse hasta el día 22 y el día 29, respectivamente.



Comer fuera



Para quienes deseen comer fuera también existen alternativas. El Gran Hotel, por ejemplo, ofrece la posibilidad de disfrutar en sus instalaciones de la comida de Navidad o la cena de Fin de Año y lo mismo ocurre con el Hotel Almirante, que oferta menús de adultos e infantiles para estas ocasiones. Por su parte, el restaurante La Torilla también celebra cena de Fin de Año con cotillón.