Narón rechaza la moción del BNG de que los plenos se retransmitan por “streaming”

El Concello de Narón aprobó en el pleno extraordinario de enero del jueves, por unanimidad, la participación en el Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos, el POS+ 2022. El BNG se abstuvo. El Ayuntamiento acometerá obras valoradas en algo más de un millón de euros.





En la sesión plenaria se abordaron otros asuntos, uno de ellos la solicitud del BNG de retransmitir vía “streaming” las sesiones plenarias. Olaia Ledo, portavoz de la formación lamentaba ayer que no se tuviera en cuenta su petición. “Parece que segundo os estudos do goberno municipal retransmitir os plenos en directo suporía un custo de 6.000 euros, unha cantidade importante para unha economía familiar, pero non tanto para un Concello que ten 35 millóns de euros de orzamento, o octavo de Galicia”, criticó.





La portavoz también lamentó que votara en contra de la moción, además de TEGA, el PSOE. “Non parece propio da concelleira de Participación Cidadá votar en contra da propia participación veciñal”, apuntó. Ledo señaló que la medida ya funciona con éxito en concellos como Fene, Cabanas San Sadurniño o Ferrol.





El BNG presentó otra moción sobre el incremento de la seguridad en los pasos de peatones, que no se aprobó, defendiendo el edil de Seguridade Cidadá que desde el Concello “levamos tempo traballando nesa liña”.





Por su parte, el PP presentó otras dos mociones que no salieron adelante. Una para exigir al presidente del Gobierno la destitución del Ministro de Consumo por sus palabras sobre la ganadería y otra para demandar a la empresa adjudicataria del SAF la correcta ejecución del contrato.