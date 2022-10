Mugardos dota a la Policía de un coche de alquiler temporal tras la avería del anterior

El regidor de Mugardos, Juan Domingo de Deus, ha informado de que ya está “plenamente operativo” el vehículo de la Policía Local alquilado, tras la avería sufrida en la anterior unidad.



Desde el consistorio explican que el alquiler, que estará vigente por un periodo de tiempo de tres meses, tiene como objetivo suministrar al cuerpo un coche para que pueda realizar, “de xeito eficaz” sus tareas, “unha vez que o anterior vehículo adoece dunha importante avaría que impide o seu uso de xeito definitivo”.



De Deus ha indicado, asimismo, que de forma paralela a este renting, el ejecutivo mugardés está a la espera de que finalice, “xa nas próximas semanas”, el expediente para la adquisición de un nuevo coche policial –vía concurso público–, que lleva más de año y medio en tramitación debido a que “a primeira licitación realizada o ano pasado quedou deserta polas peculiaridades do mercado, a suba de prezos e as dificultades no subministro de bens e componentes”, alegó el alcalde. “Como sempre, os nosos efectivos da Policía Local aos que agradecemos o traballo e esforzo realizado, volveron demostrar a súa excelente preparación e compromiso e por fin contan xa cun vehículo de alugueiro con todas as garantías e antes de rematar o ano esperamos que poidan contar xa co coche definitivo”, apostilló el responsable mugardés.



La falta de vehículo policial en el municipio había suscitado en los últimos días críticas por parte de la oposición. El portavoz del PSOE, José Ángel Martínez Bardanca, afirmaba que se trataba de una “falta de dilixencia do alcalde no cumprimento das súas obrigas como responsable do servizo”, por lo que exigía que se dotase al cuerpo de un nuevo vehículo para “realizar con normalidade as súas funcións”.