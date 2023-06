“Moydog”, emprendiendo desde Ferrol y para el mundo

El emprendimiento local llega a veces de fuera y encuentra en Ferrol el sitio ideal para llevarlo a cabo. Este es el caso de Marta Murillo, una cordobesa que lleva en la ciudad naval tres años y que hace unos meses ha puesto en marcha su firma Moydog, de artículos para mascotas.



En tan solo tres meses ha logrado un éxito significativo. A través de un enfoque centrado en la atención al cliente en su sitio web y el uso de las redes sociales, especialmente Instagram, ha obtenido ya más de 500 ventas en poco más de dos meses.



Aunque su profesión era ya la de desarrolladora web en una empresa de marketing, desde pequeña estuvo vinculada a la naturaleza y los animales, por eso comenzó a formarse como educadora canina en Pontevedra y allí se dio cuenta, explica, “de que existen las personas que tienen perro y hacen lo que sea por su bienestar”.



Comenzó entonces a dar tutorías de educación canina en Ferrol, pasear perros los fines de semana, cuidar de mascotas en vacaciones y poner en práctica todo lo que iba aprendiendo en la formación, mientras, en sus ratos libres “soñaba con tener un negocio en el que yo fuera la protagonista y pudiera asesorar y ofrecer productos a personas que necesitaran cuidar y mimar a su perro o gato”.

Apuesta por la ciudad

Aunque reconoce que emprender le daba “muchísimo miedo” y venciendo “consejos” que le decían que en Ferrol era imposible, pudo poner en marcha Moydog, con el apoyo, eso sí, de su compañero “que me ha ayudado a darle vida a este proyecto, me animaba cada día a lanzarme a la piscina y emprender en una tienda de alimentación y accesorios para mascotas”. Moydog vendría de la expresión inglesa “Oh my god!”, con el guiño de algunos cambios de letra, y ese nombre es el que lleva la nueva línea que ha sacado a la venta esta emprendedora, de snacks deshidratados para perros.



El modo online en el que se basa la venta no le era ajeno y el resultado es evidente en su página moydog.com . Además, como explica Marta Murillo, ha alquilado un local en la ciudad como almacén “en pleno centro de la ciudad, desde casa tardo escasos minutos en llegar al trabajo. Esto en Madrid, Sevilla u otras ciudades en las que se presume de situación laboral sería técnicamente imposible”.



Por eso, aunque Moydog es una tienda “virtual”, su ubicación le permite la venta directa en la ciudad y, reconoce, “para mí es emocionante tener que salir en plena calle Real a entregar una cajita con juguetes o comida para perritos”.



Marta Murillo es consciente del auge del interés por los perros y señala que “en Ferrol hay muchísimas familias que tienen animales“. El negocio nace del esfuerzo pero también de tener claro lo que se quiere. De hecho, insiste en que “cuando empecé a pasear perros y dar clases de educación canina, volví a escuchar de gente conocida la frase `no creo que aquí tenga mucha demanda´, y volvieron a equivocarse”, comenta.

Ahora mismo tiene más de 10 peticiones de personas que necesitan dejar a su perro con alguien estas vacaciones en Ferrol Estas solicitudes, explica, “entran solas mediante una aplicación, si yo estuviera buscando de verdad trabajar de esto se multiplicarían, estoy segura”.