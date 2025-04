Un incendio en una papelera moviliza a los bomberos de Ferrol

Los bomberos de Ferrol tuvieron que desplazarse este mediodía hasta el barrio de A Magdalena por un aviso de incendio en una papelera. Tal y como detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente tuvo lugar poco después de las 12.00 horas en la calle Igrexa, concretamente en uno de los dos recipientes situados al final de la cuesta de Mella, en uno de los extremos del mercado de A Magdalena.

Un particular alertó al 112 de que estaba saliendo humo de la papelera, por lo que la central autonómica movilizó hasta el punto a los bomberos ferrolanos, además de avisar a la Policía Nacional, cuya presencia finalmente no fue necesaria. No obstante, tras llegar al punto, los profesionales comprobaron que otro vecino había apagado el fuego con agua, por lo que, tras comprobar que no había peligro para los viandantes, regresaron a base.