Morelva Piñeiro: “Si no se trata el dolor de un latigazo cervical, puede cronificarse”

¿Cuáles son las lesiones más habituales tras un accidente de tráfico?

Las lesiones más frecuentes en un accidente de tráfico son el dolor en la columna o raquis, y en concreto, lo más común es la aparición de dolor cervical postraumático, también conocido como latigazo cervical, que suele producirse por un mecanismo de hiperextensión del cuello. Los síntomas que cuenta el paciente y los signos que observamos en la exploración y en las pruebas complementarias nos orientan sobre la gravedad de la lesión. Generalmente se resuelve con tratamiento médico y rehabilitación.

¿Cómo se abordan las lesiones tras un accidente de tráfico desde la Medicina Rehabilitadora?

Uno de los objetivos es limitar la inmovilización en los casos que no la necesitan. Por ejemplo, si mantenemos inmovilizado el cuello por un tiempo excesivo podemos perder tono muscular. Otro objetivo importante es el control analgésico: utilizar medicación adecuada para conseguir el manejo del dolor. Cuando hay dolor nuestro cuerpo se defiende y se tensa, esa tensión defensiva nos puede aumentar el tono muscular y producir más dolor, por lo que estaríamos en un círculo vicioso; la analgesia hace que nuestro cuerpo se relaje y se mueva libre.

Tras una colisión no grave, es frecuente sin embargo el latigazo cervical. ¿Qué lesiones se generan? ¿Qué pasa si no se trata correctamente o se ignora esta lesión?

En el latigazo cervical existe una hiperextensión del cuello que, aunque no produzca lesiones estructurales graves, puede generar elongaciones de estructuras blandas, ligamentos y músculos y esto genera dolor. El manejo será individualizado, pues hay casos en los que no es necesario más que medicación y reposo relativo, y en otros tendremos que aplicar más tratamientos, incluso a veces modificar hábitos, manejo de estrés... Si no se trata el dolor, podemos cronificarlo, haciendo más costosa su recuperación.

¿Qué tratamientos/técnicas/tecnología facilita Ribera Juan Cardona para atender a estos pacientes.

En Ribera Juan Cardona contamos con un equipo que actúa desde la recepción en Urgencias, consultas médicas posteriores, pruebas complementarias necesarias y el tratamiento rehabilitador adecuado a cada caso particular.

