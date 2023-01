Miguel Lamas: “Es un regalo que cuenten contigo en tu tierra para actividades como esta”

Su apretada agenda le impide visitar su tierra todo lo que a él le gustaría pero esta semana le ha concedido una pequeña tregua que ha aprovechado para regresar a casa, esa de la que se marchó hace ya más de una década para establecerse, por motivos profesionales, en Madrid.



El batería fenés Miguel Lamas aprovechará estos días para descansar pero también para transmitir su pasión por la música a las personas inscritas en la máster class que esta misma tarde impartirá en el Pazo da Cultura de Narón. La asociación Sementeira le propuso la actividad y él no lo dudó. “Me apetece mucho hacer algo para la gente de la comarca. Siempre es un regalo que cuenten en tu tierra contigo para hacer cosas como esta”, dice.



A pesar de su juventud –cumplió hace unos días los treinta–, lleva ofreciendo este tipo de formaciones desde hace ya unos quince años. “Mi enfoque en este tipo de eventos siempre fue tratar de transmitir el amor por la música, el amor por la batería; y a estas alturas también la experiencia de toda una vida en este trabajo”, comenta. Un trabajo que, en su caso, es además afición y pasión. Las fotos de su infancia revelan que ya con un año le motivaba aquello de la percusión. Con cuatro es cuando empieza a tocar con consciencia; su primer concierto llegó a los seis y con ocho “cobró” su primer sueldo, un vale de veinte euros que decidió canjear por una camiseta de Los Ramones, recuerda entre risas.



Trayectoria

Su talento no pasó desapercibido y pronto logró hacerse un hueco en el mundo de la música a nivel profesional. “La verdad es que siempre he tenido mucha suerte porque he podido tocar con gente grande en cuanto a nombre, personalidad y buen hacer, y de eso he aprendido un montón”.



Los últimos años han sido especialmente intensos, tanto en lo que se refiere a directos como a su participación en la grabación de discos de artistas como Pablo Alborán, Manuel Carrasco, Maldita Nerea... La gira con Dani Martín le ha tenido ocupado prácticamente los dos últimos años, “con sold out en todos los recintos, tocando en sitios enormes. Ha sido un año espectacular”, destaca.



Pero no solo en equipo brilla este batería fenés, a punto de lanzar el que será su tercer disco en solitario. Verá la luz el próximo 3 de marzo y, según cuenta, “constituye una vuelta a la tierra; está centrado en la música popular gallega, en las ‘recolleitas’ y las piezas tradicionales pero dándoles una vuelta de hoja y llevándolas al mundo del jazz moderno, de la música brasileña, africana... He tenido la suerte de contar con músicos de diferentes nacionalidades que aportan una riqueza muy interesante al disco”.



Dice que el nuevo disco será “mucho más digerible” que los anteriores, más centrados en el jazz fusion y la música instrumental. “Este está prácticamente todo cantado; en directo contará con dos cantantes”, avanza. Un directo que espera pueda sonar este mismo año en Ferrol.