Miguel Castro: “Las novelas son seres vivos que muchas veces te van marcando el camino”

Miguel Castro Pereiro –Ferrol, 1975– es una de las personas a las que, en medio de la tragedia que fue, la pandemia les abrió una puerta. El confinamiento estimuló la creatividad de unos y a otros les permitió disponer del tiempo para sacar adelante proyectos e ideas que permanecían guardados en un rincón de la cabeza o en el fondo de un cajón.



Así, en 2021 vio la luz “Despertarás mañana”, una novela, recuerda, “de corte histórico, ambientada a principios del siglo XX, desde la Guerra de África a la caída de la monarquía y la llegada de la II República hasta la Guerra Civil”, acontecimiento con el que la trama llegaba a su fin. “Para mí fue un proceso superlargo porque llevaba casi 20 años en mi cabeza, aunque nunca me había decidido a escribirla”, apunta.



Ahora está ya a punto de salir a la venta –lo hará tras la Semana Santa– su segundo libro, “Los que ya no están”, en el que Castro Pereiro, afincado en Madrid, cambia radicalmente de registro. “Surgió como una catarsis, diría que a consecuencia de la primera novela”, explica. “Me encanta escribir, siempre he tenido afición aunque nunca se lo había dicho a nadie, y en esta segunda novela he querido romper un poco con esa atadura sentimental tan fuerte que tenía con `Despertarás mañana´. Quise dar un giro de 180º y meterme en una cosa que me encanta, que es la novela negra” apunta.



Con todo, el ferrolano matiza que ha querido darle “un toque diferente”, al ambientarse en “un Madrid distópico que refleja una fractura social no solo en lo social e ideológico, sino que es mucho más profundo, va mucho más allá”, asegura antes de desarrollarlo. “Una parte de esa sociedad se resiste a seguir los tótems, a ser y pensar todos de la misma manera; rechaza seguir ese canon y en cierta manera se ve absolutamente rechazada por la parte poderosa, que es la que dicta cómo vivir, qué decir o cómo comportarse”.

El cambio de género es radical. “La primera novela tiene muchísima investigación; me empapé de libros, prensa, correspondencia privada de la época porque no quería hacer una novela que resultase ficticia en el sentido de cometer errores históricos”, reconoce. En esta última, afirma, el enfoque fue muy distinto. “He querido hacerla de una manera mucho más imaginativa, más visceral, dejándome llevar por la propia historia. Yo siempre digo, y me pasó también con la primera, que las novelas son seres vivos, y muchas veces te van marcando el ritmo y pidiendo por dónde discurrir. Con los personajes pasa lo mismo”.



Por eso, precisamente, entre “Despertarás mañana” y “Los que ya no están” también hay similitudes. “Ambas son muy corales, a pesar de que hay un par de personajes que tienen un papel más protagonista”, apunta.



En todo lo demás, las diferencias son la norma. En este caso, además, Miguel Castro echa mano de la música de los años 80, de la Movida madrileña pero también, precisa, “de Galicia, con referencias a Golpes Bajos, Luz Casal o Siniestro Total. En esta música los rechazados del futuro encuentran como una especie de redención”. Tal es el peso de la música en la historia que la novela incluye un código QR con una lista de canciones en Spotify que el autor introduce en la trama. “Siempre escribo con música”, añade.



Con esta segunda historia, Miguel Castro prolonga su idilio con la literatura; de hecho, ya está trabajando en su tercera entrega. “Nadie sabía que escribía. En mi caso siempre he estado rodeado de libros y desde pequeño, a pesar de ser un estudiante bastante rebelde, los libros siempre me llamaron la atención. El primer libro que soy consciente de haber leído motu proprio fue `El viejo y el mar´, de Hemingway, y a partir de ahí todas las noches leía. Pero hasta la edad madura no me decidí a lanzarme”.



El ferrolano tiene claro que si no hubiera sido por la pandemia, quizás esa primera historia seguiría durmiendo el sueño de los justos. “Creo que a lo largo de la historia, en las situaciones de crisis la creatividad se acelera. El Siglo de Oro, cuando el imperio español se estaba yendo al tacho, es cuando se dieron los mejores escritores, pintores y escultores; también en la generación del 98 el desastre de Cuba y, después, con la Generación del 27. Las crisis muchas veces sacan lo peor y también lo mejor de las personas y esta pandemia tan triste y tan dramática hizo que en mí se despertase, o renaciese ese sueño de escribir”, comenta el autor de “Los que ya no están”.