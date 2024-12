El mercado de Nadal se llenó de gente en su primera jornada de apertura al público

La Navidad se respiró ayer en las calle ferrolanas con días de antelación en este festivo de la Constitución.

El alumbrado navideño y la inauguración del Mercado de Nadal en la plaza de Armas llenaron el recinto, entremezclándose los compradores que recorrían los puestos con los niños que participan en los talleres infantiles que también se celebran en la plaza –contenedor acristalado– y los que querían fotografiarse con los elementos ornamentales como los corazones o los grandes muñecos de jengibre.



El alcalde, José Manuel Rey Varela fue el encargado de inaugurar el mercado, en el que pueden encontrarse desde alimentación hasta artesanía y regalos de muy diferente tipo, pasando por curiosidades como el tarot o la venta de esencias y complementos variados.



“Trátase dunha actividade que incluímos no programa de Nadal co que queremos encher as rúas de xente e que gocen da nosa cidade”, explicó el regidor, que recorrió las instalaciones acompañado del concejal de festas, Arán López.



El mercado cuenta con un total de 14 puestos y está abierto de 11.30 a 14.30 y de 17-00 a 21.30 horas,a excepción de los días 25 de diciembre y 1 de enero que permanecerá cerrado.



Hoy volverá a ofrecer sus productos y, además, habrá ambientación en las calles –a las 14.00 horas en O Inferniño–.



El tren turístico que recorrerá la ciudad comenzará a funcionar mañana domingo, a las 20.00, 21.00 y 22.00 horas.