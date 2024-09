Dos menores detenidos por la brutal agresión al vecino de A Magdalena en Ferrol

Las imágenes de las cámaras fueron determinantes a la hora de identificar a los dos sospechosos de la brutal paliza propinada a Valentín Gómez, un vecino de la calle Magdalena de Ferrol, que increpó a una pandilla de madrugada el pasado 1 de septiembre por el ruido que estaban haciendo cuando se desplazaban tras el cierre de los locales de ocio nocturno.

Después de una intensa investigación, en la que el agredido confirma que ha estado participando como principal testigo de los hechos, la Policía Nacional toma declaración en la mañana de este viernes a dos menores, detenidos como principales sospechosos. Se trata de una niña de 15 años y otro de 16, ambos españoles y sin antecedentes penales.

Prestan testimonio acompañados de abogados y familiares, como corresponde por el protocolo que se estipula para las personas que no son mayores de edad. De hecho, será la Fiscalía de Menores la que se haga cargo del caso.

"Inquietud" de la víctima

Precisamente, que no tengan 18 años inquieta a Valentín Gómez, la víctima, tal y como ha comentado a este periódico tras conocerse la detención. Asegura que no tiene "miedo", pero sí se siente inseguro al recordar que existe la posibilidad de que no se vean privados de libertad y, apunta, saben dónde vive.

Espera que sus padres "los eduquen y controlen", con la esperanza de que su juventud todavía dé una tregua para que vayan a partir de ahora "por el buen camino" y no vuelvan a cometer actos tan violentos como los que él mismo ha sufrido.

Refuerzo de la seguridad

Al fin de semana siguiente a la agresión, el Concello de Ferrol reforzó ya la presencial policial en las zonas donde se concentra el ocio nocturno. Más efectivos de la Policía Nacional y Local patrullan principalmente la calle Magdalena, sobre todo entre Concepción Arenal y Coruña, para velar por las normas de convivencia.

Valentín se muestra excéptico con esta medida y espera ver que da sus frutos pronto, algo que todavía no ha sucedido. Recuerda que él volvió a Ferrol desde Madrid hace un año y medio y que en la capital fue residente en barrios como Lavapiés, resaltando que "hasta que allí no se pusieron cámaras y se aumentó la presencial policial, no se acabó la inseguridad".

Secuelas físicas y, sobre todo, psicológicas

Los hechos ocurrieron en la madrugada del fin de fiestas de Ferrol, cuando Valentín salió a la ventana a llamarles la atención a los jóvenes que estaban formando alboroto. Lejos de bajar el tono, la discusión se intensificó y el vecino les arrojó un vaso de agua. Fue entonces cuando dos de ellos rompieron a golpes su portal y subieron hasta su casa, haciendo lo mismo con la puerta de su piso.

Él, viendo que podían tirarla abajo, abrió sin prever lo que le esperaba. Los agresores comenzaron a darle una paliza que le provocó muchas lesiones tanto físicas como psicológicas. A la rotura de la nariz, el pómulo y el labio se le sumaron serias contusiones que "van mejorando poco a poco" y un deterioro de su salud mental que es ahora lo que más le preocupa: "Vivo en alerta. Escucho cualquier ruido y me pongo nervioso, duermo muy poco", confirma.