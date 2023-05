Martiño Noriega respalda a FeC y a Jorge Suárez como “unha garantía para a cidade”

El portavoz de Anova, miembro de Compostela Aberta y ex alcalde de Santiago Martiño Noriega respaldó este martes, en la Praza Vella, la de Ferrol en Común como la lista que “sen ningunha dúbida ten a lexitimidade do espazo de unidade popular e das candidaturas municipalistas “ y a Jorge Suárez como “unha garantía para a cidade e para o conxunto da esquerda”.



Antes de dar un paseo por Ferrol Vello, Noriega subrayó la importancia de los espacios de unidad popular “que antepoñen o ben común antes que as posicións de parte” y que son, a su juicio, fundamentales para consolidar una alternativa en Galicia a la mayoría absoluta del Partido Popular. “Hai unha lectura oficial que di que viaxamos no tempo ao pasado, a antes de 2009, e que no espazo político do país só están o PP, o PSOE e o BNG. Eu defendo que hai outros espazos políticos con capacidade para transformar e que son fundamentais para o cambio político non só nos concellos, senón no conxunto do país. Quen negue isto está facéndose trampas ao solitario”.



El ex alcalde compostelano –que ahora va en el puesto honorífico de cierre– alertó sobre la falta de movilización de la ciudadanía en este período postpandemia. “Hai unha desactivación xeral da xente na participación política e un risco de que ese espazo sexa ocupado pola dereita e pola extrema dereita”. Por eso, añade, “espazos como o de Ferrol en Común son fundamentais”.

Apeló, además, a su amistad con Jorge Suárez, “con quen compartín trincheira” y que es, tanto para él como para Xosé Manuel Beiras y otros referentes de Anova, una persona “pola que sentimos un aprezo especial”.



Jorge Suárez agradeció a Noriega su generosidad y la de Anova en el respaldo a Ferrol en Común desde el origen de las mareas municipalistas, “sempre dando un apoio incondicional que nos fixo chegar ata aquí respectando as diferenzas internas e antepoñendo os intereses sociais a calquera outro”.



Respecto a Ferrol Vello, el candidato de Ferrol en Común resaltó el trabajo iniciado en su mandato (de 2015 a 2019) para cambiarle la cara, con obras planificadas en Espartero, Manuel Comellas o San Francisco; y recordó la lucha del vecindario –apoyada también por FeC– por mantener abierto el consultorio médico.

Para el futuro, plantea dar continuidad a lo ya iniciado y centrarse en la rehabilitación y en poner vivienda a disposición de los jóvenes para fijar población en el barrio.