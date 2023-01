En marcha la competición de recogida de pilas usadas en once centros de la comarca

Concienciar a los niños y jóvenes sobre la importancia del reciclaje de pilas usadas. Este es el objetivo con el que la Xunta de Galicia ha puesto en marcha la cuarta edición del concurso Pilabot, en el que compiten 150 centros educativos de la comunidad. Once de ellos son de la comarca: los colegios Juan de Lángara, Ponzos y Belén y el IES Ferrol Vello, en Ferrol; San José y Luis Vives en Pontedeume; Mosteiro de Caaveiro, de A Capela; A Magdalena, en As Pontes; Santiago Apóstolo (Mugardos); y los IES Fernando Esquío de Neda y As Telleiras de Narón.



El certamen, iniciado a mediados de este mes, se prolongará durante seis semanas lectivas. En este tiempo, los participantes tratarán de reunir el mayor número de pilas, acumuladores y baterías en desuso, que son de los residuos más contaminantes que se generan en los hogares. Así se destaca desde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, área desde la que se impulsa este certamen, que también cuenta con la colaboración de los gestores de pilas autorizados en Galicia (Ecopilas, ERP y Ecolec).



El proyecto facilita también información y recursos didácticos a los colegios e institutos implicados para promover actitudes positivas para prevenir los problemas de contaminación derivados de la inadecuada gestión de estos residuos. Habrá dos premios de 2.500 euros (para el centro que más kilos recupere y para el que tenga la mejor tasa de recogida por alumno) y otros dos de 1.250 euros para los segundos clasificados en las dos categorías señaladas.



El programa incluirá talleres y una nueva edición del concurso artístico “Eusonpilabot”.