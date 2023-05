Las manifestaciones del Primero de Mayo reunieron, divididas, a un millar de personas en Ferrol

La división sindical volvió a protagonizar las manifestaciones del Primero de Mayo en Ferrol. CCOO y UGT, por un lado, con la representación de formaciones políticas desde el PSOE (Ángel Mato) a Ferrol en Común (Jorge Suárez) y Podemos (Aitor Cordero), y la CGI, con el BNG (Iván Rivas), por otro, marcharon en dos actos que dieron comienzo a la misma hora, las 12.00 del mediodía.

La manifestación de CCOO y UGT partió de O Inferniño y recorriendo la carretera de Castilla y la plaza de España llegó a la de Armas, donde tomaron la palabra en nombre de ambos sindicatos María Palacios y Jose Hurtado.

En la lectura del manifiesto conjunto exigieron "responsabilidade social por parte das empresas pero tamén unha resposta pública que lles permita aos máis vulnerables facer fronte á subida dos prezos". De todos modos, valoraron pasos dados en este tiempo, recordando que "os acordos en materia de pensións e SMI supoñen potección das rendas de preto de 900.000 persoas en Galicia, manténdose o poder adquisitivo de 770.000 pensionistas e de más de 100.000 persoas que dependen do SMI", al tiempo que aseguraron que las pensiones han subido un 8,5%.

Ambas formaciones sindicales apostaron por "o emprego" como el principal objetivo y recordaron, en este sentido, que en España hay casi tres millones de personas en situación de desempleo.

Así, el medio millar de participantes que se congregó en este acto del 1º de Mayo bajo las consignas de "Subir salarios, baixar prezos e repartir beneficios" destacaron los logros alcanzados y la apuesta por incidir en las poliicas sociales y en el fortalecimiento de los servicios públicos.

Manifestación de la CIG que se dirigió desde Esteiro al Cantón

Otro medio millar de personas, convocadas por la CIG y con el apoyo de CGT y BNG, partían a la misma hora desde Esteiro, con un recorrido que permitía desde la plaza de España oír consignas de una y otra manifestación. La comitiva llegó por la calle Real hasta Armas, donde se desarrollaba el otro acto, y continuó hacia en Cantón.

En torno al palco de la música, las distintas pancartas, algunas de ellas encabezadas por el portavoz del BNG en Ferrol, Iván Rivas, y alcaldes como Beatriz Bascoy (Moeche) y Secundino García (San Sadurniño) rodearon el espacio y en representación de la CIG, Manuel Grandal, defendió las políticas "en beneficio da maioría social".

Tuvo palabras de crítica para los sindicatos estatales "que forman parte, sin pudor, do sistema" y defendió "condicións laborais dignas, erguendo a bandera do país". De hecho, Grandal aseguro que en la CIG "non nos adicamos a pastorear nas mesas de negociación senón que somos eses que berramos convencidos de que a loita e o único camiño". Por eso, no dudó en destacar que sus afiliados en la comarca superan los 8.300 y doblan en representación a CCOO y UGT, aseguro.

La Internacional en el acto de la plaza de Armas y el Himno Galego en el Cantón pusieron el broche final a unos actos que no consiguen unir a la representación de os trabajadores en una misma convocatoria ningún Primero de Mayo.

Pablo Iglesias

Antes de las manfiestaciones, el monolito de Pablo Iglesias acogió nun acto organizado por UGT y PSOE al que acudieron tanto los representantes del sindicato como del partido, y que contó con la participación del secretario provincial socialista, Bernado Fernández.

El secretario del PSOE local y alcalde de Ferrol, Ángel Mato, recordó al fundador del PSOE y UGT y apuntó que "hai case un século e medio todos empezamos a defender os intereses dos traballadores con forza e lexitimidade". Hoy, los tiempos "complexos e individualistas" dificultan las políticas colectivas, indicó Mato.

El secretario general del PSOE ferrolano no dudó en apostar por la esperanza y para eso recordó los datos de incremento poblacional del primer trimestre del año (algo más de 400 personas) como resultado, dijo de "a dinmización, os plans do Goberno, a vivenda digna especialmente para mozos e a loita porque eses mozos formados poidan trabllar nas nosas vilas e cidades". Mato aseguró que "camiñamos en boa dirección" pero apuntó que ese aspecto positivo no puede ser "feble" por lo que es necesario "apostar polo que queremos".

Bernando Fernández, Ángel Mato y Natividad González Laso en la ofrenda floral ante el monolito de Pablo Igleias | Daniel Alexandre