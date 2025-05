La Mancomunidade acuerda desistir en la licitación de la gestión de Mougá

El pleno de la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, en su sesión ordinaria del pasado lunes, 12 de mayo, acordó el desistimiento en el proceso de licitación del contrato de gestión del refugio de animales de Mougá.



Según detalla el acta de resolución de esta medida, la decisión se tomó tras detectarse en el pliego de prescripciones técnicas una serie de irregularidades que representan “infraccións non subsanables” que la justifican. Concretamente, se constataron cuatro fallas que afectan directamente al precio del encargo, por lo que se optó por el desistimiento de cara a elaborar un nuevo estudio de costes de cara a retomar el proceso lo antes posible.



Las irregularidades detectadas en el documento económico elaborado por la firma Lustrum Abogados son: no se contemplan los gastos laborales del coordinador, un puesto incluido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP); se responsabiliza a la adjudicataria de las labores de mantenimiento de las instalaciones, pero los costes de estas tareas tampoco se encuentran en el estudio; no se ha presupuestado la obligación de la empresa de dotar al refugio de duchas y vestuarios; y, finalmente, las cuantías derivadas del requisito de tener un lugar alternativo para los animales en caso de superar la capacidad de Mougá no se añaden.



Por todo ello, el pleno entiende que el precio de la oferta se aleja de las necesidades reales de este servicio.