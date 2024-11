Lucinio Medel, profesor y pianista: “Ferrol non pode perder o legado dos nosos músicos, é importante recuperar a súa obra”

María del Carmen Lorenzo, Lucinio Medel y Javier Ares compartieron espacio en la Universidade de Santiago cuando se encontraban realizando los cursos de la tesis doctoral.



Ellos dos son pianistas y ella violinista. Está claro que comparten la pasión por los ritmos, los acordes y las asíncopas. Este hacer de su pasión su profesión les llevo, mientras aún estaban en los pasillos de la USC, a estudiar la carrera de tres músicos que tuvieron una obra “efímera pero moi potente”: Manuel Balboa, Enrique X. Macías y Xan Viaño, un trío de “compositores contemporáneos que traballaron na época dos 80 e dos 90”.



Esta puesta en valor de una obra “non sempre coñecida” y que se remonta a la época en la que eran alumnos –ahora son profesores– se presentará en el auditorio del Conservatorio que, a día de hoy, lleva el nombre de uno de estos artistas. La cita, programada para las 19.30 horas, contará, además, con una intervención musical de uno de los docentes, Javier Ares, con obras de piano de los diferentes maestros a los que se le dedica este escrito.



Con trayectorias divergentes, Balboa, Macías y Viaño, abrieron nuevos caminos y ejercieron una relevante influencia dentro de una generación de músicos. Esto, por ejemplo, se aprecia en cuestiones que trabajaron de manera común aunque no conjunta, como puede ser el lenguaje musical entre las que se puede disfrutar de un enfoque más disruptivo hasta líneas continuistas, pero que coinciden “nunha gran permeabilidade ás innovacións técnicas e estéticas do momento de efervescencia creativa que viviron”.



Aún así, cada uno de ellos tiene sus propias particularidades que, dentro de la obra, se podrán apreciar desglosadas.



A pesar de que la publicación reúne un catálogo y un análisis del trabajo de cada artista, uno de sus escritores, Medel, explica que es “amena”, es decir, no tiene un carácter puramente académico, por lo que “non é necesario ter formación musical”. Así, en el texto se podrá apreciar la mezcla entre historias de vida y anécdotas con su trayectoria profesional.



Asimismo, deja entrever cuestiones transversales de los tres autores. “Comparten a búsqueda de rexistros e un punto de unión na procura e posta en valor da música que se facía aquí, na súa contorna”, explica Medel. Quizá, esto se deba a que, en ocasiones, también compartieron profesores.

La pérdida



Su obra, que no es más que otra parte de la cultura y, en el caso de Viaño además, local, “estase a perder”, comenta Medel. Una de las razones principales es la inexistencia de digitalización de sus partituras, pero también porque “non se toca”.



El profesor es consciente de la dificultad de alguna de las composiciones de, por ejemplo, Macías –pionero en la aplicación de métodos electrónicos–, pero tiene claro que “Ferrol non pode perder o legado dos nosos músicos”.



“Non só e importante recuperar as obras e os compositores, se non que os conservatorios terían que optar por eles”, asevera el pianista. “A obra de Balboa é preciosa, pero non se pode ter a oportunidade de escoitalo, se ninguén o interpreta”.



Consciente del desconocimiento de algunas figuras como estas, Medel asume que una parte muy importante de trabajo retrospectivo es “entender por que non os coñecemos”.



Balboa, Macías y Viaño – de A Coruña, Vigo y Ferrol, respectivamente– tuvieron trayectorias musicales que non acadaron a súa etapa de madurez”, debido a muertes tempranas. A pesar de que “o seu silencio chegou pronto, isto non impediu que causasen un significativo impacto na súa contorna artística”, explica Medel.



Cada uno de los tres escritores se ha centrado en la trayectoria de uno de estos maestros y, ahora, con la publicación de esta obra conjunta, hacen una puesta en valor de unos talentos que, aunque efímeros, fueron realmente importantes pero que, sobre todo, tienen que seguir siéndolo