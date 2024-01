La lucha contra la intolerancia centró los actos de Ferrol y Narón por las víctimas del Holocausto

Las miles de personas que fueron asesinadas en los campos de concentración nazis son recordadas cada 27 de enero en el Día internacional en memoria de las víctimas del Holocausto (se conmemora la liberación en 1945 de aquellos que estaban en el campo de concentración de Auschwitz). Ferrol y Narón, como otros muchos municipios, celebraron sendos actos institucionales para que no se pierda ese recuerdo y esos hechos, vinculados con una intolerancia que es preciso erradicar aun hoy en día.

El castillo de San Felipe, en la ría ferrolana, y el Concello de Narón sirvieron como escenarios de esos actos conmemorativos, en los que los jóvenes tuvieron un papel protagonista, como herederos de una historia que no deben olvidar para que no se repita.



En Ferrol, la sala Cureñas de la fortificación de San Felipe acogió un acto que contó con la participación del concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, y de la historiadora Esperanza Piñeiro de San Miguel, que fue la encargada de pronunciar una conferencia sobre el tema.



El regidor local, José Manuel Rey, recordó que con este homenaje a las víctimas del Holocausto y a las personas que fueron asesinadas en el castillo se ratifica “a loita contra o racismo e contra calquera forma de intolerancia que conduza á violencia”.

Las generaciones presentes, apuntó el alcalde, “temos a responsabilidade colectiva de promover a educación, a documentación e a investigación, e o Concello a recoller con actos como o que nos reúne hoxe en San Felipe”.

La música de la Banda Ferrolá y la proyección de un fragmento de la película “El diario de Ana Frank” pusieron fin al emotivo acto, al término del cual Rey Varela redordó que, como escribió la propia Ana Frank en su diario; “o que se fai non se pode desfacer, pero pódese previr que volva ocorrer”.

Los niños del CIFP Rodolfo Ucha fueron los encargados del encendido de las velas, del mismo modo que en Narón lo hicieron los alumnos y alumnas del colegio Jorge Juan. Así, Roi Leiras lo hizo en memoria de los seis millones de judíos asesinados; Desiré Castro encendió la vela para recordar al millón y medio de menores que perdieron la vida en las cámaras de gas; Valentina Lostre, por los españoles asesinados en los campos de concentración; Carla Vilariño, por los restantes colectivos perseguidos por los nazis –discapacitados, esclavos, homosexuales, etc–; Hugo Pita, por los justos entre las naciones; y Ricardo Pacheco, por los supervivientes.



La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro insistió en su intervención en que “é preciso continuar avanzado cara a unha sociedade que respecte os dereitos da sociedade para erradicar calquera intolerancia, calquera discurso ou acción de odio que leve implícitos actos violentos contra as persoas”.

Homenaje a Amada García

La tarde de este sábado, a las cinco, el castillo de San Felipe volverá a ser espacio de recuerdo y homenaje, con la celebración de una acto en memoria de Amada García y sus compañeros fusilados en el castillo en el año 1938 y enterrados en el cementerio de Serantes, En el camposanto se celebrará a continuación una ofrenda floral. El acto está organizado por la Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática.