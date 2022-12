Los loteros de Ferrol despiden el sorteo de Navidad con la vista puesta en el Niño

La suerte no sonrió este año a los vecinos de la ciudad naval, que vieron como la lluvia de millones terminó mayoritariamente en la capital de provincia. No obstante, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad no es la única oportunidad de lograr un deseado “pellizco”, algo que tienen claro los loteros ferrolanos, con la vista ya puesta en el Niño, el próximo 6 de enero.



Así se expresó el responsable de la administración de lotería número 9, en la calle Rubalcava –conocida antiguamente como Bonilla–, Carlos Fernández, que estimó que sería a partir de mañana cuando los vecinos de la ciudad comenzarían sus compras para el próximo sorteo. Según la experiencia de este lotero, la gente tiende a esperar al día 23 “porque es cuando empieza a cobrar y ahí es de verdad cuando comienza la venta de reyes”.



En cuanto al sorteo de hoy, el profesional ferrolano señaló que la compra de cupones fue algo superior a la del año pasado y que los vecinos siguieron manteniendo sus “tradiciones” a la hora de elegir los números –en la ciudad naval gustan los impares, las terminaciones en 15 y 69 y el año, en este caso 22–.



Respecto a las previsiones para este próximo sorteo, Fernández admite que no se atreve a aventurar si habrá más o menos ventas que el año pasado “porque depende mucho del de Navidad”. “Ahora, cuando la gente empiece a cobrar, es cuando tú ya ves si hay más o menos ánimo, porque hasta el último momento la gente está pendiente de Navidad”, aseveró el lotero.