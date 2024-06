La lluvia supone un importante inconveniente para los moteros

Un numeroso grupo de socios del Vespa Club Ferrol-Golfos & Kinkis hicieron el Camino Inglés a Santiago con sus Vespas en una sola etapa, el día lluvioso hizo bajar notablemente la participación inicialmente prevista, había 37 inscritos, pero la lluvia y ocasionalmente otro motivo, echó para atrás a algunos haciendo bajar considerablemente la participación. Los equipos para moto de hoy en día protegen totalmente del agua y del frío, que son los grandes enemigos de los moteros. Para algunos la lluvia no es un buen aliado, unos porque no les gusta mojarse y otros por cuestiones relativas a la seguridad, ya que el piso mojado les obliga a circular con muchas limitaciones relativas a la velocidad, la estabilidad, la visibilidad y otras lindeces por el estilo que se ven muy comprometidas al circular bajo la lluvia.

Precauciones

Durante la circulación en mojado las condiciones del firme, la visibilidad y la distancia de frenado condicionan mucho la conducción. En esta situación debes extremar las precauciones evitando frenadas bruscas y aumentando la distancia de seguridad procurando además no circular en la misma trayectoria que tu antecesor, así como la proximidad de otros vehículos; la pintura de las señales horizontales es algo a lo que debes prestar mucha atención, es extremadamente resbaladiza y es la causante de muchas caídas.

Para circular en mojado debemos prestar especial atención a los neumáticos por su contacto directo con el asfalto. Su estado y presión junto con la dirección y suspensiones son los elementos que contribuyen directamente en lograr el mayor grado de seguridad cuando circulamos en moto.



Por parte de la DGT se han anunciado una serie de medidas para reducir la elevada siniestralidad entre los motoristas; las cifras bajan en todas las formas de desplazamiento por carretera mientras que en el caso de las motos el número de accidentes sigue subiendo de forma alarmante. En opinión de la DGT la formación es una pieza clave para reducir la siniestralidad con vehículos de dos ruedas en los que el índice de mortandad supera el 25% aún cuando las motos no llegan a ser el 3% del parque de automóviles.



La mejora del equipamiento, la concienciación para conseguir motoristas mejor formados y conscientes del riesgo que su pone circular en carretera, su comportamiento y el de otros usuarios de la vía, los vehículos, las infraestructuras y la normativa de tráfico, son los pilares en los que se basa la DGT para conseguir una disminución de los accidentes y procurar alcanzar el compromiso de disminución de accidentes adquirido con la Comunidad Económica Europea.



Con el Plan de Seguridad Vial de Galicia realizado por la Xunta desde 2017 se han impartido 20 cursos gratuitos de “conducción segura” en los que 800 motoristas, entre los que me cuento, tuvieron oportunidad de mejorar sus conocimientos y habilidades en torno a la conducción de su motocicleta. En aquella ocasión tuve la oportunidad de probar el airbag para motoristas cuya utilización, más pronto que tarde, será obligatoria para circular en moto por carretera.



Para la DGT, en lo relativo a seguridad vial para los próximos años, son prioridad las salidas de vía y los atropellos y en cuanto a la circulación en moto considera que es necesario mejorar la seguridad en los desplazamientos, ya que, en boca de Pere Navarro, Director General de Tráfico, 1 de cada 4 fallecidos en carretera son motoristas.



Casualmente, aunque en Ferrol no es difícil que esto suceda, la pasada semana me encontré con Felix, un amigo motorista integrante del grupo motero “Héroes del Viento”, quien sin importarle las condiciones meteorológicas, llueva, truene ,relampaguee o nieve, recorre con su moto, en compañía de otros integrantes del grupo, del orden de 12.000 kilómetros anuales en sus rutas de fin de semana, rodando varios centenares de kilómetros en cada una de ellas. Otra de sus aficiones es colaborar con los organizadores de eventos deportivos en la procura de la seguridad de los deportistas participantes en carreras ciclistas, de triatlón, atletismo u otro tipo de pruebas deportivas. “Recientemente me incorporé a la asociación Motovolta Galicia –me dijo– y colaboro con ellos en la consecución de la seguridad de la prueba, añadiendo a continuación: Me gusta la moto y todo lo que rodea este mundo, intento colaborar y al mismo tiempo pasarlo bien”.



En condiciones climatológicas adversas hacemos una conducción más tranquila y procuramos frenar de una forma más suave, sin golpes de gas ni otras brusquedades.