“A literatura era para Torrente un xogo de complicidades entre o escritor e o lector”

El Concello de Ferrol inauguró ayer los actos del ambicioso programa con el que quiere recordar la figura del escritor Gonzalo Torrente Ballester veinticinco años después de su fallecimiento. A la ofrenda floral en el cementerio de Serantes donde descansan sus restos y que, recordó el concejal José Antonio Ponte Far, nunca a lo largo de estas dos décadas y media dejó de organizarse –solo las intervenciones que la acompañaban tuvieron que suspenderse dos años con motivo de la pandemia–, asistió una amplia representación de su familia, encabezada por su hijo Álvaro, y autoridades municipales y autonómicas, con el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, a la cabeza. Rodríguez avanzó que la Xunta participa, junto con los Ayuntamientos de Ferrol y Salamanca, la Junta de Castilla y León y la Fundación que lleva el nombre del escritor de Serantes, una exposición en la Biblioteca Nacional de España sobre su figura. Se inaugurará en verano.



La emoción que impidió a su hijo Álvaro hablar en el cementerio de Serantes dio paso, después, al acto en el salón de recepciones al que asistió la familia y personalidades de la vida cultural y social de la ciudad y que tenía, como platos fuertes, la conferencia del presidente de la Real Academia Galega, Víctor Freixanes, y el estreno de la composición “Off-Side”, de Miguel Brotóns, interpretada por la soprano ferrolana Patricia Rodríguez y por el pianista Alejo Amoedo.



La conferencia de Freixanes no defraudó. El intelectual pontevedrés trabó con Torrente una relación de amistad desde finales de los 70 y comienzos de los 80. Al modo en que empezó y se consolidó esa relación, plagada de anécdotas y de tiempo compartido, le dedicó Freixanes gran parte de su intervención, “construída”, dijo, “desde o afecto, a memoria e o agradecemento”.



El presidente de la RAG se refirió a su relación como lector, escritor y editor. De la primera destacó como obra maestra “La saga/fuga de J.B.”, por ser “a máis ambiciosa e a que máis me impactou, a que máis me sorprendeu”. Freixanes definió a Torrente Ballester como un “arquitecto da novela”, en la que conjugó como pocos la racionalidad con elementos fantásticos y poéticos heredados de una tradición cultural que no podía ser otra que la gallega: “Era a memoria herdada dos devanceiros”, concretó.



En su faceta como escritor, Freixanes puso de relieve “a enorme xenerosidade que tiña cos escritores que daquela eramos novos” y recordó que “se sentía moi orgulloso de que o galego entrase nesa vía. Foi un avogado defensor, un propagandista e un protector dos que empezabamos” en el mundo de la literatura. Además, el presidente de la RAG le concedió a Torrente otra virtud: “Era moi falador, moitísimo, pero non pontificaba, e iso é algo reservado só para a xente intelixente”, destacó en referencia a las tertulias que compartieron durante la última etapa de su vida.



Por último, Víctor Freixanes abordó, dentro de su faceta como editor, la necesidad de cambiar la política educativa para rescatar a Torrente. “El tiña claro que no ensino (nos anos do bacharelato, que son os da autodeterminación da adolescencia)”, explicó, “o bo profesor é aquel capaz de prender a luz para espertar a curiosidade intelectual do alumno”. En ese sentido, rechazó “os momentos de simpleza, de literatura de consumo rápido, que vivimos”, porque la obra de Torrente tenía una potente “carga intelectual” que establecía “un xogo de complicidades entre o lector e o escritor”, y eso requiere, añadió, que “o lector teña tamén unhas referencias claras para que ese diálogo sexa frutífero”. En ese sentido, el autor de “O triángulo inscrito na circunferencia” considera necesario “un traballo por parte do sistema educativo” que permita “promocionar os nosos escritores porque, se non, perderémolos”. Por eso saludó la iniciativa del Concello de Ferrol de elaborar un programa conmemorativo tan ambicioso “porque honra á cidade”.



Esa misma opinión la compartió Anxo Lorenzo, director xeral de Cultura, que considera a Torrente “unha figura clave do século XX” que debe “pórse no sistema para preservar o seu legado e transmitilo ás novas xeracións”. “Temos a obriga”, añadió, “de reivindicar os nosos grandes escritores, de proxectalos”, dijo.

Ponte Far

El concejal de Cultura de Ferrol, José Antonio Ponte Far, es el principal impulsor del programa con el que el Concello homenajeará a Torrente y, como testigo y referente de las dos décadas y media de cada tributo de finales de enero en el cementerio de Serantes, quiso agradecer a “todas las corporaciones anteriores, que fueron muchas y de diferente color”, la implicación en todas las ofrendas florales.



Ponte, que es además uno de los especialistas más destacados en la obra del escritor ferrolano, rescató en el camposanto una anécdota de hace veinticinco años, cuando en medio de todos los ramos y coronas vio una muy sencilla y modesta que ponía “Una lectora. Muchas gracias, don Gonzalo”. “Representaba”, aseguró, “a los miles de lectores y lectoras de las obras de Torrente en todo el mundo y eso me maravilló”.



El edil señaló también que “acordarnos de nuestros intelectuales más sobresalientes es mantenerlos vivos en nuestra memoria y afectos, y esta ciudad tiene a su hijo predilecto muy presente en su recuerdo”, añadió antes de recordar el epitafio que le brindó Saramago: “A la derecha de Cervantes, Don Gonzalo”.

La ofrenda en el cementerio de Serantes reunió a más de un centenar de personas | Jorge Meis

Rey Varela: “Unha cidade que recoñece a un escritor é unha cidade interesante”

Con los actos de ayer arranca un amplio programa con Gonzalo Torrente Ballester como protagonista, confeccionado por el área municipal de Cultura pero que ha implicado a otros departamentos y, también, instituciones. Esta coordinación permitirá no solo que se celebren actos en Ferrol, sino en el resto de Galicia. Así, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, aseguró en el cementerio de Serantes que, además de colaborar en una muestra que tendrá por escenario la Biblioteca Nacional de España en verano, se organizarán exposiciones más modestas en las bibliotecas de la red autonómica.



“Este é o pistoletazo de saída ao Ano Torrente Ballester”, recordó el primer edil, que quiso rescatar una cita de Ponte Far para explicar la importancia que tiene para la ciudad este programa. “Unha cidade que recoñece un escritor é unha cidade interesante. E Ferrol é, desde logo, unha cidade interesante”, comentó.



Rey Varela subrayó el papel de “referente da cultura galega e española” de Torrente Ballester y señaló que no hay ninguna definición más acertada que la que el escritor de Serantes inventó para referirse a la ciudad: “É unha cidade lóxica enclavada nunha terra máxica. Sempre a digo porque me parece insuperable”, dijo. En ese sentido, aseguró que con estos actos de homenaje a su hijo predilecto “se abre unha oportunidade para Ferrol”, no solo por las implicaciones que tiene para los vecinos y vecinas, sino también por la proyección de la ciudad en el exterior.

Agenda

A las 19.00 horas de hoy comienza en el Teatro Jofre la representación de “Las hermanas Recalde”, la adaptación de la compañía Oquetiqueiras, del Grupo Bazán, de la novela “La boda de Chon Recalde”. La versión que hoy se representa, dirigida por Luis G. Ramos, introduce algunos cambios con respecto a la primera, estrenada en 2010 con motivo del centenario del nacimiento de Torrente Ballester.

Por otra parte, la Casa de Galicia de Madrid acogerá el 6 de febrero una mesa redonda sobre Torrente en la que participarán diferentes novelistas de renombre. El día siguiente, y en el mismo sitio, habrá otra en la que intervendrán varios especialistas en la figura de Torrente, como el exdirector de la RAE Darío Villanueva, los catedráticos Miguel Viqueira y Carmen Becerra y el exministro César Antonio Molina.

Además, los cines Dúplex se suman también a los actos del 25º aniversario del fallecimiento de Torrente con la proyección (una al mes) de películas inspiradas en diferentes obras del escritor ferrolano. Ayer fue “Surcos” y después se pasarán otras como “El rey pasmado”, “Honor de caballería”, “El ojo del diablo”, “El gran dictador” y, el 13 de junio, “Amadeus”.