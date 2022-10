O Laboratorio de Apoderamento Lingüístico chega a catro institutos

A creación de espazos seguros para o uso do galego, a autorreflexión sobre as ligazóns e prexuízos a respecto da lingua propia ou o deseño de prototipos de intervencións dinamizadoras para a creación dunha comunidade de activistas lingüísticas, desenvolvidas pola propia mocidade, son os principais obxectivos do Laboratorio de Apoderamento Lingüístico que onte botou a andar en Ferrolterra.



Trátase dun proxecto piloto de dinamización do uso do galego entre os mozos e mozas deseñado pola cooperativa ferrolá Rexenerando e financiado pola Secretaría Xeral de Política Lingüística a través do programa Teceredes.



Esta primeira edición contará coa participación de catro institutos, tres de Ferrol –Carvalho Calero, Concepción Arenal e Sofía Casanova– e o IES Punta Candieira de Cedeira, implicándose así arredor dun cento de estudantes.



No primeiro dos centros mencionados, situado no barrio de Caranza, comezou onte a actividade dunha iniciativa que incluirá dúas sesións en cada un dos institutos. Nelas, as profesionais de Rexenerando afondarán xunto ao alumnado na súa experiencia lingüística, traballando con ferramentas “como a liña de vida lingüística para identificar momentos de conflito e descuberta, asociados á relación das diferentes linguas en contacto”, explican desde o colectivo impulsor da proposta.



Encontro

Esta primeira fase prolongarase ata finais de mes para a continuación, o vindeiro 11 de novembro, desenvolverse unha sesión de prototipado de accións intercentros. Será un encontro de carácter voluntario no que o alumnado exporá as propostas e recursos recompilados previamente. “Unha serie de pequenas grandes accións activadoras da lingua nos seus contextos máis próximos”, salientan desde a organización.



Finalmente, o 29 de novembro terá lugar un acto de peche para dar conta do proceso publicamente, “vinculando a rapazada con toda a comunidade educativa e co conxunto da sociedade”. Este espazo, indican desde Rexenerando, servirá para compartir as propostas de intervención lingüística resultantes e celebrar “a potencia creativa e o compromiso da mocidade co idioma”. No evento proxetarase ademais un vídeo resumo de como foi todo o desenvolvemento do Laboratorio.



Trala sesión celebrada onte no IES Carvalho Calero, os integrantes da cooperativa Rexenerando levarán hoxe a actividade ao IES Concepción Arenal. O luns será a quenda para o IES Punta Candieira e o martes para o Sofía Casanova. As segundas citas terán lugar entre os días 20 e 25.