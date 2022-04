El Jueves Santo ofrece la procesión de más longitud y la de mayor número de pasos en la calle

El Jueves Santo ofrece a los visitantes dos procesiones relevantes, la de las Angustias, que tiene el trazado más largo de toda la Semana Santa, por Esteiro y A Magdalena, y es la titular de la cofradía; y la del Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Piedad, de Dolores, en la que salen el mayor número de pasos. Ambas circulan por los barrios de Ferrol durante horas. Además, también en las dos habrá novedades.



La de la Cofradía de las Angustias sale a las 19.30 horas de su templo y transitará por avenida de Esteiro, Carlos III, Españoleto, Soto, San Amaro, Lugo, Real, Sánchez Barcáiztegui, Magdalena, Carmen, Paseo de Pablo Iglesias y retirada. Incluye las imágenes de Jesús Nazareno (obra de Florencio Gambino, del siglo XVIII), el Cristo de la Agonía (también de Gambino), el Cristo Yacente (obra de Guillermo Feal, de 1957) y la imagen de Nuestra Señora de las Angustias, de autoría anónima pero fechada en el siglo XVIII y que tendrá su coronación canónica el 12 de junio.









Restauración





Como novedad, el Cristo de la Agonía acaba de ser restaurado y sale a la calle por primera vez después de la limpieza a la que ha sido sometido. El acompañamiento musical lo pondrán la A.M. del Cristo de la Buena Muerte, la Banda de las Angustias, la Banda de Música de Ortigueira, la capilla musical Particela y la Banda de Música del Tercio Norte. El Tercio recibió este año la Medalla de Oro de la Junta de Cofradías y es hermano mayor de las Angustias.



La procesión del Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Piedad, de Dolores, sale a las once de la noche y completará su recorrido por el barrio de A Magdalena. Incluye el estreno del paso de la Oración en el Huerto, obra de Fernando Murciano Abad, el Cautivo (del mismo autor, de 2008), el Nazareno (Francisco Guerra Felipe, 1863), el Cristo de la Misericordia (Manuel Romero Benítez, 2000), Cristo Penitencial y Virgen de la Piedad (anónimo del siglo XVIII).



El desfile incluirá también novedades en el Cristo de la Misericordia, que ha renovado elementos como las potencias (tres rayos de luz en la cabeza), así como clavos del orfebre José Medina Vallecillo. La música la pondrán la propia banda de la cofradía, la A.M. del Cristo de la Buena Muerte, la A.M. Virgen de la Amargura, Acotaga, la Xove Banda de Narón y la Banda de Música de la Brilat.







Miércoles Santo





Las cuatro procesiones de ayer miércoles salieron con normalidad, desde la de la Merced, que en 2019 no pudo desfilar por la lluvia y habían esperado tres años por este momento, y con la imagen de la “Virgen Blanca” con un ramo de olivo pidiendo paz en Ucrania; hasta la procesión de la Penitencia de Dolores, ya de noche.



Fue tarde también del popular desfile del Cristo de los Navegantes, desde la iglesia del Socorro, que se realiza sin uniformidad, con ropa de calle, y con libertad para que se una al desfile quien lo desee. El trazado por el barrio marinero incluye un tramo en el interior del Arsenal. Dificultades técnicas retrasaron el inicio pero finalmente se llevó a cabo.



También salieron las Angustias con su procesión del Cristo del Perdón y María Santísima de los Desamparados.