Jorge Suárez (FeC): “Falar dunha fusión con Narón sen saber que opina o veciño parece unha invasión”

El ex regidor y candidato de Ferrol en Común a la Alcaldía, Jorge Suárez, inauguró ayer en Canido el turno de alcaldables del ciclo “Cóntamo ti”, con el que las entidades del barrio preparan los comicios locales. La periodista Araceli Pita inquirió al político local sobre su biografía, sobre las luces y sombras de su mandato y del que ahora concluye y sobre los planes de futuro antes de dar paso a las preguntas del público.



Suárez se definió como “unha persoa tranquila, que afronto a vida con certo sentido da ironía sen que iso sexa incompatible co rigor nin coa ambición de transformar as cousas”. Admitió que cuando Ferrol en Común llegó a la Alcaldía en 2015 “eramos bastante inocentes pensando que iamos cambialo todo nun día” y que ahora, con el conocimiento adquirido, “podemos facer un programa máis realista, que poida ilusionar á xente”.



Asegura que el equipo con el que se presentará a las elecciones “vai ser unha gran sorpresa pola súa implicación, pola súa frescura e a xente nova que quere activarse politicamente” y está esperanzado en mejorar el resultado actual (FeC tiene tres concejales) con las bazas de “cercanía á xente e credibilidade das nosas propostas”.

Podemos

Sobre Podemos, que ha presentado su propio candidato, Borja San Ramón, espera que se llegue a un acuerdo para una lista única de todo el espectro de la izquierda que quiere confluir. “Non estou directamente nunha negociación e tampouco quero enturbiala”, explicó. Sin embargo, considera que hay que garantizar la estabilidad en la ciudad. “Se a esquerda por unha vez na historia consegue dar exemplo e dar estabilidade a un mandato con todos incluídos, poderiamos gobernar catro, oito ou doce anos e facer algo bo para a cidade de Ferrol”. A este respecto, volviendo atrás, “trataría de salvar o pacto aínda que creo que sería case imposible”.

Se a esquerda por unha vez na historia consegue dar estabilidade a un mandato con todos incluídos, poderiamos gobernar catro, oito ou doce anos e facer algo bo para a cidade de Ferrol



Preguntado por la fusión entre Ferrol y Narón, que los ex alcaldes vieron con buenos ojos en el encuentro en Canido de hace una semana, Suárez es crítico con la idea. “Narón ten unha identidade como cidade e non vai renunciar a ela e falar da fusión ás bravas, non ten moito sentido. Ten máis sentido chegar a acordos concretos e activar políticas conxuntas. Falar en frío dunha fusión sen saber moi ben que opina o veciño ao respecto parece máis unha invasión que unha fusión”.



De los demás partidos, ficharía a Javier Díaz Mosquera (PP), a Mayte Deus o a su sustituto, Rafael Fernández (PSOE), y a María do Mar López (BNG).



Afirma que en estos cuatro años su grupo fue leal y que apoyaron propuestas que consideraron buenas para la ciudad “sen entrar en cálculos electorais”.