Los jardineros reclaman dignificar su trabajo, en maquinaria y condiciones

El estado en el que se encuentran las instalaciones de las que disponen los jardineros de Ferrol, la escasez de medios y de personal continúan siendo reivindicaciones de los trabajadores, que, además de no disponer de un contrato en vigor, tampoco tienen medios adecuados.



Así lo han denunciado desde la representación sindical de los trabajadores y desde los distintos grupos municipales, que reclaman al ejecutivo local un nuevo contrato.



En los últimos días, representantes de Ferrol en Común visitaron la nave del servicio con varias brigadas de jardineros durante su jornada para conocer de primera mano las “precariedades”.



Así, desde FeC se puso en valor el papel de los trabajadores de parques y jardines, recordando que son los encargados de mantener la mayoría de las zonas verdes, papeleras, bancos, poda de árboles, plantación de flor de temporada, recogida de hojas o mantenimiento de campos deportivos. Aunque deberían realizar estas tareas “cun mínimo de calidade”, desde Ferrol en Común apuntan que no se consigue “pola incapacidade do goberno local de aprobar un prego que recolla as melloras necesarias para o servizo”.



Así las cosas, Jorge Suárez destacó que la nave no está adaptada al servicio que se presta, con pavimento que dificulta la limpieza, goteras, carencia de compartimentos para guardar la maquinaria, falta de espacio para vehículos, vestuarios que son contenedores de obra habilitados, duchas sin agua caliente, etc.



En cuanto a la maquinaria de la que disponen, también dan cuenta de que las máquinas no están cubiertas ni tienen agarres correctos para que las herramientas vayan fijas; el camión que recoge los sacos de hierba no dispone de cazo por lo que tienen que descargarlo a mano; los cortacésped son insuficientes, de pequeño tamaño y no recogen la hierba, que queda esparcida por los jardines. El número de trabajadores también es insuficiente, ya que son 25 para todas las zonas verdes.



Por todo ello, desde FeC se recuerda que las peticiones de los trabajadores son laborales y no políticas y que sus reclamaciones mejorarían el servicio de parques y jardines en la ciudad.