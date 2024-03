La Inteligencia Artificial centrará la trigésima edición de las Jornadas de Filosofía

El papel de los expertos dará paso a la Inteligencia Artificial como tema en la próxima edición –en 2025 será la trigésima– de las Jornadas de Filosofía y Metodología actual de la Ciencia, que, según anunció en la clausura de este año, se celebrarán el 13 y 14 de marzo.



La organización regresará, por lo tanto, a un asunto que ya abordó en 2016 y cuyo contenido alumbró el monográfico “Minds and Machines”, coordinado desde la Universidad de Oxford. Hay diversos factores, apuntó Wenceslao J. González, responsable de esta iniciativa, que animan a la organización a volver sobre la Inteligencia Artificial, con el subtítulo, en este caso, de “Análisis de la racionalidad y reflexiones éticas”. “Primero, el desarrollo de la IA Generativa, en la triple vertiente de texto, imagen y vídeo; segundo”, añadió, “la preocupación por el incremento en la difusión de las fake news; y, tercero, la incidencia que tienen los nuevos desarrollos de IA en otros factores de la vida social, que van desde los procesos de selección de personal hasta la responsabilidad en casos de conducción de coches autónomos”.



Con este planteamiento, apunta González, las jornadas asumen las ideas de Herbert Simon (1916-2001) en la línea de que la IA “antes que tecnología, es ciencia de lo artificial”.

Todos los ponentes de la trigésima edición serán extranjeros, igual que ya sucedió en 2020. De esta manera, considera el coordinador de las jornadas, se profundiza en el objetivo de “seguir potenciando la proyección internacional de la actividad del Campus Industrial y, con ello, ampliar el reconocimiento del Centro de Investigación da Filosofía da Ciencia e da Tecnoloxía.



Así, protagonizarán la próxima cita reconocidos especialistas como Evan Selinger, Lee McIntyre, Christoph Luetge, Paula Boddington, Caremon Buckner y Rune Nyrup.

El coordinador destaca la proyección de la iniciativa a través de las publicaciones

Las publicaciones dan la medida del interés que despiertan las Jornadas de Filosofía y Metodología actual de la Ciencia en el ámbito académico. El coordinador de la vigésimo novena edición que se cerró ayer, Wenceslao J. González, recordó a este respecto la salida al mercado en la editorial Routledge –la número 2 en cuanto a prestigio internacional en este campo– del libro “The Internet and Philosophy of Science” el año pasado.

Este es el último de una lista de publicaciones que incluye también las ponencias de ediciones anteriores, como en “Currents Trends in Philosophy of Science. A Prospective for the Near Future” (editorial Springer) o “Philosophy, Science and Cinema: Bidirectional Relationships” (Palgrave Macmillan).



González, además, quiso agradecer a todas las personas que hacen posible cada año las jornadas con su dedicación.