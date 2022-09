Un incendio en el polígono naronés de As Lagoas se salda con tres naves totalmente calcinadas

Los profesionales de los cuerpos de bomberos de Narón, Ferrol y As Pontes tuvieron que intervenir esta tarde en un gran incendio declarado en el polígono industrial naronés de As Lagoas. Según informaron fuentes municipales y del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente tuvo lugar minutos antes de las 17.00 horas, originándose, al parecer, en una nave en la que se almacenaban productos de pintura y disolventes, en el Camiño de Toraldo.



Tal y como señaló el 112, fue un particular quien alertó a los servicios de emergencia, apuntando que el fuego había comenzado tras arder, por motivos que de momento se desconocen, unos botes de colorante. Pese a la rápida intervención de los profesionales del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) de Narón, las llamas se extendieron rápidamente por la nave, poniendo en peligro las construcciones de parcelas contiguas. Asimismo, en un principio el particular que dio la voz de alerta señaló que no creía que hubiese personas heridas, pero tras la llegada de los bomberos se confirmó que dos trabajadores de la empresa habían sufrido quemaduras leves y se encontraban afectados por la inhalación de humo. A raíz de esto, se solicitó la presencia de personal sanitario de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que tras su llegada atendieron a los dos operadores, determinando los profesionales el traslado de uno de ellos al centro hospitalario de referencia.



De igual forma, apenas una hora después de la llegada de los bomberos naroneses y ante el riesgo de que las llamas se extendiesen a otros edificios –como finalmente sucedió–, desde el 112 se solicitó la asistencia del cuerpo de Bomberos de Ferrol y de Bombeiros do Eume, en As Pontes. Y es que, según aseveraron testigos presenciales del incidente, la falta de bocas de riego en la zona dificultó notablemente las labores de extinción.





Por otra parte, sobre las seis de la tarde se desplazaron hasta el lugar del incidente la alcaldesa y el edil de Servizos de Narón, Marián Ferreiro e Ibán Santalla, respectivamente, y el concejal de Seguridade de Ferrol, Germán Costoya, que además de comprobar el avance de las labores de primera mano también se entrevistaron con algunos de los vecinos presentes.



Avance de las llamas

Pese a los esfuerzos conjuntos de los tres cuerpos de bomberos –fuentes municipales de Narón señalaron que todos los efectivos del Speis estaban actuando en ese incendio– resultó imposible contener el avance de las llamas. A estos profesionales se unieron el servicio de extinción de Betanzos y medios del Distrito Forestal, que junto con dos camiones de Urbaser de Narón y Ferrol proveían a los bomberos de toda el agua que era posible.



No obstante, el trabajo en equipo de todos estos cuerpos tan solo lograron reducir los daños en el conjunto de seis parcelas, quedando tres de ellas afectadas y las otras tres –las de las firma de pinturas Martínez, la de señalización Galaica y la empresa de transportes Dopaga– completamente calcinadas. De hecho, como señalaron testigos presenciales del incidente, debido al calor uno de los muros de esta última terminó por derrumbarse.



Finalmente las llamas fueron controladas poco después de las ocho de la tarde, aunque las labores de extinción estaban lejos de terminal. Al cierre de esta edición el fuego había sido completamente apagado, pero los equipos de bomberos permanecían en la zona realizando labores de enfriamiento.