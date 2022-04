Un incendio en una cocina calcina por completo una vivienda rural de Ortigueira

Los profesionales del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Ortigueira y del cuerpo de Bombeiros do Eume tuvieron que intervenir durante el mediodía de ayer en un incendio localizado en una vivienda del área rural del mencionado municipio.



Según informaron el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 y los bomberos, el incidente tuvo lugar en un inmueble antiguo y apartado en el lugar de A Xilde, en la parroquia ortegana de San Claudio, poco antes de las 14.30 horas. Al parecer, un particular que se encontraba dando un paseo por la zona percibió la columna de humo y, tras acercarse al lugar y ver el incendio, avisó al 112, indicando que la persona que habitaba la vivienda, un hombre de unos 70 años, se encontraba fuera de la misma.



De esta forma, desde los servicios de emergencia se pasó el aviso a ambos cuerpos de bomberos, así como a la Guardia Civil y a la Policía Local de Ortigueira –se desconoce si también se presentaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, dado que no hubo heridos ni personas afectadas por el humo–. Así, los primeros en llegar al lugar fueron los profesionales del GES, dos bomberos a bordo de un camión motobomba, que comenzaron a tratar de extinguir las llamas de la construcción. A los pocos minutos llegaron también los Bombeiros do Eume, en este caso con dos camiones, iniciando así una operación conjunta para acabar con el fuego.









Intervención compleja





Tal y como detallaron los bomberos, las labores de extinción fueron bastante complejas, tanto por la virulencia de las llamas como por la posibilidad de que estas se extendiesen por la masa forestal que rodeaba el inmueble. El incendio, al parecer, se originó cuando el hombre puso una tartera en un hornillo para cocinar y subió al piso superior a descansar, quedándose dormido y no percatándose de que el utensilio comenzaba a arder. Afortunadamente, el habitante logró despertarse y salir de la casa antes de que las llamas se extendiesen por toda la construcción.



Asimismo, el fuego se propagó en cuestión de minutos por toda la vivienda, que quedó totalmente calcinada. A la llegada de los bomberos, la primera planta ya se había derrumbado, el tejado comenzaba a caerse y las llamas se habían extendido a una construcción anexa a la vivienda donde el hombre almacenaba madera. Precisamente por el contenido de este galpón y la planta colapsada se generaron una gran cantidad de brasas, por lo que, una vez apagado el fuego, los profesionales del GES tuvieron que permanecer en el área de retén para evitar nuevos focos –los bomberos explicaron que era muy peligroso entrar en la vivienda a comprobar la situación por el riesgo de caída del tejado–.



Por otra parte, según apuntaron los bomberos, el alcalde de la localidad, Juan Penabad, que se desplazó hasta el lugar del incendio, se está haciendo cargo del habitante de la vivienda, dado que no tiene familiares que puedan cuidar de él.