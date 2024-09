Un impulso para dar un hogar a quienes no lo tienen

El alcalde de la ciudad, José Manuel Rey, renovó este viernes el convenio de colaboración con la asociación Provivienda por un importe de 55.000 euros, relativos a la anualidad de 2024. Una partida que permitirá a la entidad seguir financiando el mantenimiento de dos viviendas de inclusión social para personas sin hogar.



El regidor precisó durante la visita a una de estas propiedades situadas en la zona alta de la ciudad que “o obxectivo deste acordo é contribuír a mellorar a calidade de vida das persoas que máis o precisan”. dijo. El alcalde añadió que a través de estas viviendas se les ofrece a estas personas apoyo profesional y personalizado.



En estas viviendas, como apuntan desde el Concello, “búscase mellorar a súa autonomía persoal e social a través da adquisición de habilidades para o manexo e mantemento dun aloxamento autónomo, outorgarlles habilidades de convivencia e fomentando tamén o seu contacto social”.



De igual modo que el año pasado desde el Ayuntamiento explican que “serán beneficiarias destas axudas ata oito persoas sen fogar as que, a través do modelo de vivenda compartida, poderán acceder a un aloxamento estable cunha duración inicial estimada de 24 meses”, afirman. Por otra parte, insisten que en la composición del grupo de convivencia “terase en conta a priorización do acceso ás mulleres que así o precisen”.

Durante el tiempo por el que se prolongue este acuerdo “será posible valorar calquera axuste ou modificación que permita a implementación das melloras que os usuarios poidan requirir durante a súa estadía”. Provivienda lleva más de tres décadas gestionando este tipo de pisos que buscan la inclusión de personas sin hogar.