Homenaje a Ana, la fotógrafa, arquitecta y a las mujeres que en ella habitan

El Ayuntamiento de Ferrol celebró ayer el grueso de los actos del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora hoy.



El plato fuerte de la jornada fue la gala que se desarrolló en el teatro Jofre para entregar el XVII Premio 8-M a la galardonada de este año, la arquitecta, fotógrafa y artista visual Ana Amado.



Durante la gala, que presentó nuestra compañera de Diario de Ferrol Marina Bello, tomaron la palabra el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela y la edil de Muller, Elvira Miramontes, además de la propia premiada.



El regidor felicitó a Amado por su dilatada y fructífera trayectoria vital y profesional y afirmó que “no camiño cara a igualdade real e efectiva é moi importante que nenas e mulleres teñan referentes femininos que demostren que poden chegar tan lonxe como queiran, e Ana Amado é dun deles”. Asimismo, Rey Varela recordó también que “non hai galego sen aldea e non hay aldea sen un lavadoiro”, en alusión al premiado trabajo de la ferrolana que se pudo visualizar durante la gala. Por su parte, Miramontes hizo un repaso a través de los logros de Amado, “un orgullo para esta ciudad”, destacando muy especialmente todos los premios y reconocimientos que ha conseguido a nivel local y también internacional.



En su intervención, la homenajeada agradeció al Ayuntamiento un reconocimiento “que me honra e emociona” y añadió que recibir “unha homenaxe como esta na cidade na que nacín, supón unha doble alegría, porque se me recoñeza o meu labor profesional e pola dificultade de ser profeta na propia terra”.

También recordó como tras licenciarse en arquitectura hace veinte años su primer trabajo, para el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, ya guardaba relación con la fotografía, debiendo retratar el barrio de Recimil “mi barrio, en el que me crié”, aseveró.



La galardonada también tuvo palabras de agradecimiento para aquellas personas que hicieron posible su propia trayectoria, dedicando el premio a los suyos, su pareja y muy especialmente a su madre y abuelas, y a las mujeres mayores que inspiraron algunos de sus trabajos “Lideresas á galega” y “Lavadoiro”, pieza muy aplaudida por el público congregado en el Jofre y que rinde tributo a la mujer gallega y esa labor silenciosa y tan acostumbrada.



“Fai tempo que me din conta que as mulleres maiores neste país son as grandes esquecidas, elas recibiron unha educación que as relegaba a un papel tradicional de ser nais e esposas, este é un rol moi destacado, sen dúbida, pero non debería ser o único ao que unha muller debería aspirar”, aseveró.

Así, indicó que “elas viviron gran parte da súa xuventude e madurez nunha dictadura que exacerbou máis aínda esta idea.... o tempo na vida de moitas mulleres trascorreu coidando aos demáis, primeiro aos seus fillos e parella, logo aos seus maiores, e tamén sendo de vital axuda para coidar dos seus netos para que así as súas fillas poidan traballar e desenvolver as súas carreiras profesionais”.



Amado concluyó afirmando que “a sociedade todavía non agradeceu tanto sacrificio, tanta renuncia dos soños propios e tanto traballo doméstico constante sen retribuir nin valorar, por iso eu quero renderlles esta homenaxe adicándolles este premio, e moi especialmente as miñas avoas, Ana María Castro Estévez e Carmen Bellón Grandal e a miña nai, Mari Carmen Pazos Bellón, vai por todas elas”.



La formación femenina ferrolana A Banda da Loba interpretó una pieza al inicio del acto y tres para poner el broche, “Amigas”, “Olliños”, “A bachata da gata” y “Lova”, respectivamente.

Manifiesto

El gobierno municipal cumplió con la tradición de dar lectura al manifiesto por el 8-M, en un acto en el Cantón de Molíns. El regidor, José Manuel Rey, recordó que para conseguir derechos se ha recorrido un camino largo que “non tería sido posible sen o labor de moitas mulleres”. Además, destacó el ejemplo que supone este trabajo “que repercutirá en xeracións actuais e futuras”. También añadió que la igualdad “debe ser unha meta a conseguir en sociedades como a nosa, na que as desigualdades non teñan cabida”. La concejala de Muller, Elvira Miramontes, fue la encargada de dar lectura al manifiesto de este año, cuyo lema reza: “Dereitos, igualdade e apoderamento para todas as mulleres e nenas”. Miramontes aseguró que el objetivo del Concello pasa por “seguir a construír cidades e vilas libres de violencias machistas”.

Así, la declaración recoge también la voluntad de que “a educación en igualdade e o fomento de valores de respecto desde unha idade temperá son esenciais para previr a discriminación” e insistió en la importancia de fomentar la participación de las mujeres en todos los niveles y aludió a la necesidad de “prestar unha atención específica ás mulleres do medio rural e ás mulleres don discapacidade”. Asimismo, recordó que 2025 “é un ano crucial na igualdae de xénero, xa que se celebra o 30 aniversario da creación da plataforma de acción de Beiging”, que cuenta con un plan de acción para el avance de los derechos de las mujeres en todo el mundo y que el Consistorio local “comprométese a través desta declaración a conmemorar esta efeméride” y avanzar en igualdad.