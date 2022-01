Hixinio Puentes toma posesión como cronista oficial de Mañón

El Centro Sociocomuntario de Mañón, en O Barqueiro, acogió a última hora de la tarde de ayer el acto de nombramiento del escritor e historiador Hixinio Puentes Novo (Porto do Barqueiro, 1952) como cronista oficial de Mañón. La resolución de su designación fue aprobada por la corporación municipal, por unanimidad, en el pleno extraordinario del pasado 9 de diciembre.





Desde el Concello se destacó la figura de Puentes Novo así como su larga trayectoria profesional plagada de artículos y libros publicados relacionados con la historia y el patrimonio natural y cultural del municipio. “Hixinio Puentes é mestre, investigador da historia do seu Concello de Mañón e autor de diversos estudos relacionados co mundo do mar, tamén colabora como articulista na prensa galega tendo publicado numerosos traballos de investigación en folletos, revistas e xornais así como colaborador en traballos alleos”, destacan desde el área de Cultura municipal.





Entre sus publicaciones destacan “Os naufraxios da Galicia Norte. Provincia marítima de Ferrol” (Edicións Lea, 2004); Os naufraxios da Galicia Norte Volue II” (Lea, 2005); La Galerna de 1961 (Laverde Ediciones, 2005) y “Sucesos marítimos do Porto do Vicedo” (Concello Vicedo, 2021).





Entre sus obras sobre Mañón destaca “Grañas do Sor. Comunidade Veciñal de Grañas do Sor” (1998) así como numerosos artículos sobre historia local, educación y patrimonio, del mismo modo que artículos varios en la publicación Revista Terras do Ortegal.





La mayor parte de su obra narrativa ha sido destacada. Así, obtuvo, entre otros, el Accésit del Premio de Periodismo David Fojo en La Voz de Ortigueira (1999); Premio Pastor Díaz por “O bandido Casanova”, (Xerais, 2000); finalista al premio Arcebispo Juan de San Clemente por “Aguillóns de Ortegal” (Xerais, 2005); finalista del Xerais de Novela en 2005 por “Monbars o extermiador” (Xerais, 2008), con el que también logró el IV Premio Eixo Atlántico de Narrativa Galego Portuguera en 2006; asimismo, en 2009 obtuvo el Premio Vicente Risco de Creación Literaria por “A do vinte e un”, (Sotelo blanco, 2010). Su última novela publicada es “Winnipeg” (Xerais, 2013) y en la actualidad está en proceso de investigación sobre la historia del concello institucional de Mañón.





El acto de nombramiento contó con la presencia de miembros de la corporación, el propio Hixinio junto a sus familiares y allegados y vecinos del lugar que arroparon al cronista.