Hasta 17 candidaturas concurren a las elecciones en la comarca de Ferrolterra

Un total de 17 candidaturas concurren en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo en la veintena de concellos –252 actas– que integran las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. Además de los partidos políticos que se presentan a nivel estatal y autonómico, en muchos ayuntamientos aparecen formaciones políticas de corte local, algunas ya consolidadas y otras de nueva creación. También han desaparecido hasta una decena de propuestas electorales con respecto a los anteriores comicios municipales aunque también han surgido tres y aparecido en algunos concellos listas que antes no contaban con esa opción para sus electores.



La cabecera de comarca, Ferrol, es el municipio en el que más listas concurren, un total de ocho, para las 25 actas en juego, que ahora están ocupadas por solo cuatro formaciones. Una cifra alta pero muy inferior a la de once que conformaba el panorama electoral del pasado 2019. Así, además de las actuales con representación: PP, PSOE, Ferrol en Común y BNG, han presentado listas electorales Coalición de Centro democrático –CCD–, LiGanDo –LGD–, Vox y Podemos. Esta última no había concurrido a los últimos comicios, aunque sí lo habían hecho Ciudadanos, Marea de Ferrol, Xuntos Actúa y Sentimiento Ferrolano, que no cuentan en esta ocasión con candidato.



Tras Ferrol, solo Narón y Ortigueira cuentan con más de cuatro partidos optando a un puesto en las corporaciones. En el caso de la localidad ortegana se plantean cinco opciones. Además de PP, PSOE, BNG y Primeiro Ortigueira aparece, como novedad, Xunto a ti –XA– mientras que se cae la lista de CCD que sí concurrió en 2019.

Narón también contará con cinco propuestas. Además de Terra Galega, PP, PSOE y BNG, en esta ocasión LiGanDo también opta a la pugna electoral. Por el camino, desde las últimas elecciones, han caído las propuestas de Narón por Diante, Eliximos Narón y Ciudadanos.

Mayor presencia

Los partidos “tradicionales” como PP, PSOE y BNG son los que figuran en la mayoría de los municipios. De hecho, los populares están en cada uno de los 20 de Ferrolterra. Por su parte, el PSOE solo está ausente en Moeche, donde el bipartidismo BNG y PP lo convierte en uno de los municipios con menos candidaturas –igual que Cerdido, aunque este caso son PSOE y PP–. El BNG tabién tiene una masiva presencia salvo excepciones como Cerdido, A Capela o Mañón.



Otras formaciones como Esquerda Unida o Podemos tienen escasa visibilidad en la comarca –EU se presenta únicamente en Fene y Mugardos y Podemos sólo en Ferrol–. El caso de Terra Galega también es reseñable, con Narón como feudo.



En este cuatrienio, además de los ya citados, han desaparecido formaciones como Son de Ares, Marea de Cabanas, Compromiso por Galicia de Fene, CCD de Ortigueira o Centristas de Valdoviño hasta diez listas inexistentes. En el lado opuesto, algunos concellos estrenan opciones como es el caso de LiGanDo en Narón y Podemos en Ferrol o de nuevas formaciones como Xunto a ti, de Ortigueira; Partidos Autónomos, en Mañón; o Candidaturas Veciñais de Cabanas.

En cuanto a formaciones que no responden a unas siglas extrapolables a otros Concello, también hay una amplia variedad en la comarca; unas ya consolidadas; otras que repiten y algunas de nueva creación.

Pequeños

Ferrol en Común es una de ellas en la cabecera de comarca; en Ares continúa pugnando por actas municipales Nueva Alianza –NAL–; en A Capela Alternativa Independiente de A Capela –AIAC–; en As Somozas, AltxSom –Alternativa por Somozas–; en Cabanas Candidaturas Veciñais –CCVV–; en Ortigueira, Xunto a ti; o en Mañón, Partido Autónomos.



El PSOE es el partido con más regidores actualmente –A Capela, Ares, As Pontes, Ferrol, Cabanas, Cariño, Cedeira, Cerdido, Neda, Ortigueira, Monfero, Pontedeume y Valdoviño– el PP –As Somozas, Mañón, Mugardos– , y el BNG –Fene, Moeche y San Sadurniño– copan 19 de las Alcaldías de los 20 concellos de la comarca. De hecho, Terra Galega es la única formación ajena a las tres anteriores que gobierna un Concello –Narón–, aunque sí hay representación de muchos pequeños partidos y coaliciones electorales en la comarca.