Gustavo Chacartegui | “Mi objetivo es sacar el mayor beneficio del producto que tenemos, que continúa siendo de la mejor calidad”

El pasado 29 de octubre los profesionales de las cofradías de pescadores y mariscadores de Galicia fueron llamados a las urnas para elegir los órganos de gobierno de sus pósitos para los próximos cuatro años. En el caso de Ferrol, el profesional Gustavo Chacartegui Pérez-Castrillón tomó el relevo de Isabel Maroño al frente de un sector en plena crisis productiva. Así, conversamos con el nuevo patrón mayor, que nos recibe en la pescadería de la lonja, una de las mayores apuestas del anterior mandato –ofrece venta directa al público y su propia depuradora–, para analizar el futuro de esta área económica y sus planes de cara a revertir esta complicada tesitura.

Como profesional del marisqueo ¿Cómo ve la situación del sector en la ría de Ferrol?



La situación actual es muy complicada por la escasez de marisco. No es comparable a ninguna temporada anterior de falta de marisco. Esto está ya a unos niveles muy preocupantes. Al no haber producto, los ingresos son mínimos.







¿Qué soluciones propondría entonces para mejorar la coyuntura que atraviesan los profesionales?



Yo no puedo proponer soluciones porque ni las administraciones las saben. En este problema influyen muchos factores. Está el cambio climático, el furtivismo, las obras que se han hecho en la ría, el puerto exterior, la regasificadora… Todas esas pequeñas cosas, si las unimos, han desencadenado el problema que tenemos ahora en la ría. El problema del marisco es a nivel autonómico; hay una escasez de babosa y ciertos factores y problemas que en Ferrol se agravan más al estar infraestructuras como el puerto exterior o la planta de Mugardos. Todo esto lo juntas al problema que existe en toda Galicia y hace que Ferrol esté mucho más perjudicado.







¿Qué aspecto positivo destacaría del anterior mandato?



Bueno, en el anterior mandato, en los últimos cuatro años, yo pertenecí a la Junta General y se hicieron muchas cosas. Hay que tener en cuenta que los proyectos que se hacen no son nunca a corto plazo, se ven al largo plazo, y aunque tú intentes arrimar el hombro y poner tu granito de arena los problemas son tan grandes y tan complicados que por mucho que te esfuerces a veces no encuentras una solución. El marisco es un buen ejemplo, porque no hay una solución que digas ‘Vale, el problema es este y ¡Pum! Que aparezca marisco’. Y es que la administración tampoco lo sabe; se han hecho estudios, planes de trabajo, mil historias… y la verdad es que la Xunta no lo admite o no puede admitir que hay un problema grave. Sigue dándole vueltas para encontrar una solución, como los planes de regeneración.

¿Cuáles son sus planes para el presente mandato?



Para esta legislatura, intentar frenar el declive que tiene el sector y, sobretodo, sacar beneficio al producto que tenemos, que sigue siendo de la mejor calidad. Aunque haya poco, sigue siendo de la máxima calidad. Así que intentar sacarle el máximo beneficio para que repercuta en el marinero, por ejemplo con la venta directa a través de la pescadería, que cuenta con su propia depuradora, o la venta online. ¿Por qué? Porque si quitamos intermediarios vienen más beneficios para nosotros, porque no es lo mismo vender cinco kilos a diez euros, que venderlos a 15, 18 o 20. Eso repercute en la lonja, en la cofradía, porque esta vive de la cantidad de producto que se vende y el beneficio que este deja. Si tu vendes un millón de euros, ganas a razón de un millón de euros; si mueves 100.000 euros, ganas 100.000 euros. Y claro, hay que mantener los puestos de trabajo, las instalaciones, la luz, que subió, el gasoil de los vehículos… Entonces, la idea mía es evitar que esto vaya a peor, contando con la administración; que el servicio cuente con más vigilancia contra el furtivismo; intentar hacer unas siembras más exhaustivas; buscar alternativas… No sé, que de lo poco que nos queda sacar el máximo beneficio. Y también intentar hacer una venta directa nosotros para sacar un mayor beneficio para el marinero y la cofradía, para intentar manternernos todos.



En la cofradía de Ferrol son unas 200 familias directas que viven de ahí, más luego otro tanto indirecto; y luego en la ría seremos unas 500 familias que vivimos directamente del mar y luego todo lo indirecto a nuestro alrededor. Seguimos siendo unas empresas grandes en la comarca, pero se está yendo ‘al tacho’ porque la gente si puede se escapa, porque no tienes nada garantizado. Antes salías al mar y sabías que ibas a estar más o menos, pero sabías que ibas a hacer algo. Ahora sales mirando si haces algo, si tienes dinero, porque si ‘pinchas’, como decimos nosotros, pierdes la gasolina, el tiempo, la parte de la Seguridad Social, los gastos derivados… y a lo mejor algún día dices ‘bueno, me sonó la flauta y tuve captura buena’, pero bueno, algún día. Y es por esto que lo que pretendemos ahora es sacar el máximo beneficio y recuperar poco a poco la situación, aunque no va a ser nada fácil.

Se ha incorporado justo antes de las navidades ¿Cómo avanza la campaña vacacional?



Bueno, por el lado de la producción la campaña se está desarrollando mal. No hay cantidad de producto, ni por asomo, y eso que mucha gente se fue a otras artes que antiguamente eran más rentables. Están yendo a la navaja, que es una alternativa que salió… Pero se están buscando otras, porque en el marisqueo los precios van acompañando bastante, pero para la escasez que hay aún deberían ser más caros. Por poner un ejemplo, hoy en Ferrol de almeja babosa veríamos unos 80 kilos, como mucho, y eso no es nada; antes movíamos toneladas de marisco y ahora, a cuentagotas. Y sí, los precios acompañan esta semana, porque lógicamente no hay producto y algo sube, pero bueno, tampoco es ninguna panacea para arreglar el mes.



Antiguamente si tenías un buen diciembre arreglabas medio año, como quien dice, pero ahora nada; sacas un mes bueno. Luego llega enero y febrero, que son meses muy malos y siempre lo fueron, e imagínate ahora sin producto cómo van a ser.