Los grupos de la oposición instan a Mato a solucionar el problema de la biblioteca

El cierre de la biblioteca central de Ferrol en horario de tarde por la falta de personal ha vuelto a ser objeto de críticas por los grupos de la oposición pero también por parte de los usuarios.



Estos se han ido acostumbrando ya a un recorte de servicios que hace que sean cada vez más los que opten por otra de las escasas opciones en la ciudad, como es el aulario de la Casa del Patín, correspondiente al campus universitario y que estos días roza el lleno total durante toda la jornada, especialmente cuando, con la eliminación de los exámenes de septiembre, es ahora, en enero, cuando tienen lugar los primeras pruebas y por lo tanto se produce una mayor asistencia.



Esta situación que no hace sino empeorar este servicio público cultural, es un hecho sobre el que han llamado la atención los distintos partidos políticos de la ciudad.



Desde el grupo popular, la concejala Maica Fraga denunció a lo largo de los últimos meses los problemas de personal de la biblioteca central, apoyando las demandas de los trabajadores y criticando el cierre de la de Caranza desde septiembre de 2019.



El portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, lamenta que “o servizo máis demandado e valorado co Concello de Ferrol, que palía moitas situacións de soidade, que expande o coñecemento e serve de lugar de estudo de moitos dos nosos veciños e veciñas, véxase obrigado a pechar as súas portas por falta de persoal en horario de tarde, quedando unicamente ao servizo daquelas persoas que non teñen un horario laboral ordinario”. En este sentido, culpa al alcalde, Ángel Mato, de no haber buscado fórmulas para suplir la merma de personal.



Pese a esta situación, FeC recuerda que la biblioteca de Ferrol es un referente a nivel comarcal, “e continúa sendo o servizo público máis demandado, grazas á profesionalidade dos funcionarios que manteñen con éxito e vivos programas como Contacontos Atlántica e que, incluso fóra de horario, procuran paliar a neglixencia e desinterese do goberno nela e, por extensión, en todo o relacionado na cultura nos útimos tres anos e medio”, apunta el portavoz local.

Privatización



La situación que se está dando en la biblioteca, explica Suárez, “aboca de forma inconsciente e temeraria ou ben ao peche do servizo, ou ben á súa privatización, malia a todas as voces de alarma que nos últimos anos están a advertir da situación”. Ante estos hechos, Ferrol en Común insta a que en los últimos meses que restan de mandato se ponga alguna solución que blinde este servicio público y garantice su continuidad, consensuando una solución para el cuadro de personal y trabajando con los demás grupos municipales para ofrecer “solucións políticas e administrativas que melloren a prestación do servizo e deixen de deteriorar a imaxe exterior da nosa cidade”.

Servicios públicos de calidad



También el candidato a la alcaldía por Podemos, Borja San Ramón, se ha pronunciado al respecto de la situación que se vive en este ámbito de la cultura local, manifestando que “non é asumible que unha cidade como Ferrol non teña unha biblioteca pública en condicións”.



Por esta razón, no duda en señalar que el gobierno socialista de Ángel Mato “non lle interesa o máis mínimo os servizos públicos e con isto demóstrase que non entende a importancia de dotar a Ferrol duns servizos públicos de calidade”.



Por eso, desde esta formación reclaman que el ejecutivo ponga todos los medios posibles para corregir en el menor tiempo la falta de personal.



San Ramón no duda en señalar que esta situación se da “por deixar gobernar ao partido socialista en solitario” asegurando que así lo que se ha conseguido es “que teña a tentación de comportarse como o PP”, apuntando que es necesario “un goberno de transformación e progreso”.